En búsqueda de su gran sueño, Cipolletti llegó a la calurosa Formosa y cayó ante Sol de América 1 a 0 por el partido de ida en los cuartos de final del Torneo Federal A 2026 y terminó con un hombre menos por la correcta expulsión de Nicolás Trejo.

Por su mejor clasificación en el Nonagonal, el Albinegro tendrá la ventaja deportiva a su favor por lo que imponiéndose por la mínima en la revancha en La Visera, sacará boleto para las semifinales. Se espera una recaudación récord en Río Negro para el domingo a las 11.

La primera parte le quedó incómoda al visitante en cuanto al trámite. Comenzó siendo eficiente en la presión en campo rival, pero el paso de los minutos lo fue retrasando entre el manejo de pelota rival y el calor que acompaña a la jornada en el norte del país.

El salteño Gustavo Benítez es el juez de un partido que comenzó a jugarse hace una semana, cuando se conoció el destino deportivo de los rionegrinos y en 24 horas se tuvo que cerrar un traslado aéreo tan costoso como necesario.

En la visita fueron amonestados Nicolás Trejo en el final del primer tiempo y Gonzalo Lucero en el comienzo del complemento. Es la primera para ambos ya que en esta instancia de la temporada todos los equipos limpian antecedentes disciplinarios.

El gol del dueño de casa llegó a los 28 minutos del complemento,con una gran definición del experimentado José Romero que dejó sin chances al arquero Facundo Crespo. La visita sufre el dominio de Sol de América que monopolizó la tenencia de la pelota y se instaló definitivamente en el campo rionegrino.

A los 35, otra mala noticia para Cipolletti: la expulsión de Trejo por doble amarilla y el lateral derecho que se convierte en baja para la revancha del próximo domingo a las 11 en La Visera.

Formaciones

Sol de América: Matías Astrada; Rodrigo López Alba, Facundo Pardo, Marcos Ojeda, Agustín Villasanti; José Romero, Alan Alcaraz, Facundo Mendoza, Sebastián Jimenes; José Cabañas, Bruno Di Martino. DT: Ricardo Parola-Omar Larroza.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Brandón Obregón; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Henríquez.

El 11 inicial de Cipolletti en su visita a Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Torneo Federal A 2026. Foto: Luis Amaolo.

La previa

Así fue que el viernes se inició el viaje en grupos de la delegación que desde el sábado quedó completa a la espera de los primeros 90 minutos de una serie que se definirá en La Visera, pero que comenzará en el infierno del norte argentino en un comienzo de primavera donde la temperatura máxima llegó a los 39 grados.

La zona de las cabinas de transmisión en el estadio de Sol de América de Formosa. Foto Luis Amaolo.

El equipo de Fabián Henríquez llegó aquí después de haber sido escolta de Alvarado de Mar del Plata en la zona B de la Ronda Campeonato de la categoría. Su primer rival de los mano a mano fue tercero en la A, donde mandó su vecino de San Martín (Formosa).

Enorme expectativa

En la ciudad rionegrina, la expectativa es enorme. El equipo local vuelve a la pelea grande por volver a la segunda división y las entradas para la revancha ya se pusieron a la venta.

Esta vez, la dirigencia en lugar de aumentar los valores de los tickets los salió a ofrecer con mucho tiempo de antelación para hacer caja y asegurar un gran marco de público en el momento decisivo. Cipolletti cuenta con ventaja deportiva, por lo que empatando ambos partidos también alcanzará las semifinales.

En lo futbolístico, la única baja en la formación visitante será Maximiliano López, quien apunta a recuperar para la revancha.