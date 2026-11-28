El plantel de Sarmiento de La Banda vivió momentos de tensión durante la noche del viernes 27 de noviembre en pleno centro de Cipolletti, a pocas horas de disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A ante el Club Cipolletti. Según testigos, hubo corridas, insultos e intervención policial luego de un cruce con simpatizantes locales.

El episodio ocurrió cerca de las 21.45, cuando los futbolistas del equipo santiagueño recorrían la zona céntrica de la ciudad, después de haber arribado para disputar el encuentro de este domingo a las 17 en La Visera de Cemento. De acuerdo con testimonios recogidos por Mejor Informado, los incidentes comenzaron en la esquina de España y Roca, frente a un kiosco donde los jugadores se habían detenido para realizar algunas compras.

Jugadores visitantes denunciaron agresiones y un futbolista fue atendido tras la utilización de gas pimienta. Foto: Mejor Informado.

Los integrantes del plantel fueron reconocidos por hinchas de Cipolletti debido a que circulaban con la indumentaria del club. Según relató un vecino que se encontraba en el lugar, la situación comenzó con insultos de parte de algunos simpatizantes albinegros hacia los jugadores visitantes.

Cruces, corridas y presencia policial

La tensión aumentó cuando los futbolistas reaccionaron ante los insultos y les reclamaron a los hinchas que dieran la cara. El intercambio fue subiendo de tono hasta que derivó en corridas por el centro de la ciudad y obligó a la intervención de efectivos policiales.

Fueron minutos de confusión en la zona, hasta que la situación logró ser controlada. Luego del episodio, integrantes de la delegación visitante denunciaron que les habían arrojado gas pimienta. Uno de los jugadores debió ser asistido por personal de salud que llegó al lugar en una ambulancia.

La versión del entrenador de Sarmiento

Este sábado, el entrenador de Sarmiento de La Banda, Julio Díaz, dio su versión de lo ocurrido en diálogo con el sitio Diario Panorama y aseguró que la delegación tuvo que contar con custodia policial en el hotel.

"Después de lo que pasó anoche, tenemos una guardia policial aquí en el hotel y ahora vamos a ir a entrenar a la cancha de Independiente de Neuquén", explicó el técnico.

Díaz sostuvo que los hechos fueron provocados por hinchas que se acercaron al lugar donde estaba alojado el plantel. "La verdad que es lamentable todo lo que pasó ayer. Vinieron unos hinchas al hotel a provocar y, por otro lado, nos cercaron a nosotros, que estábamos a una cuadra del hotel: al presidente, a mí, a mi ayudante de campo, Matías Rodríguez, y a Julián Ruiz, que es secretario del club", relató.

Además, denunció que durante los incidentes se utilizó gas pimienta contra los integrantes del equipo. "En realidad, empezaron a disuadir con gases, con gas pimienta, pero el gas pimienta se lo tiraban a los jugadores de Sarmiento", afirmó.

Un empate que dejó abierta la serie

El cruce entre Cipolletti y Sarmiento de La Banda llega con la serie abierta luego del empate 0 a 0 en el partido de ida disputado en Santiago del Estero por las semifinales de la Reválida del Federal A.

El equipo santiagueño necesita conseguir un triunfo en La Visera de Cemento para avanzar a la final, mientras que Cipolletti cuenta con la ventaja deportiva y un nuevo empate le permitirá mantener vivo el sueño de ascender a la segunda categoría del fútbol argentino.