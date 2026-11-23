En otra gran respuesta anímica y futbolística, Cipolletti se vuelve de Santiago del Estero con un empate sin goles ante Sarmiento de La Banda. El Albinegro casi no sufrió en su visita al norte y se trae una igualdad que lo deja como candidato a jugar su segunda final en menos de dos meses. Al final del encuentro, la Policía de la provincia norteña debió proteger la integridad física de los futbolistas visitantes tras el pitazo final del árbitro Gustavo Benítes.

Para el Albinegro fue importante la serie anterior contra Juventud Antoniana para terminar de enterrar el golpazo que representó el partido perdido en San Francisco ante San Martín de Formosa por el primer ascenso. Los dirigidos por Fabián Enríquez tuvieron respuestas colectivas para salir rápido de esa situación y se mantienen invictos en la Reválida y con la valla invicta.

Yago Piro le dio la victoria 1 a 0 en Salta por los cuartos de final y luego el equipo goleó a Antoniana en Río Negro 3 a 0. Hoy defendió el cero en La Banda y volvió a sacar chapa de candidato.

La otra buena noticia para el plantel fue la recuperación de Gonzalo Lucero para la mitad de la cancha. El neuquino volvió a sumar minutos tras un desgarro que le impidió decir presente en los últimos tres partidos, período en el que Leandro Vella quedó marginado de la consideración del cuerpo técnico.

El arribo de la delegación al Alto Valle está previsto para el lunes a última hora para comenzar a preparar la revancha que ya genera enorme expectativa en la región. Se espera por tribunas llenas y un nuevo paso en pos del sueño de volver a la Primera Nacional.

Venta anticipada

La dirigencia albinegra comunicará en las próximas horas el cronograma de venta de entradas para recibir a Sarmiento de La Banda que deberá llegar en búsqueda de la victoria. Cualquier otra combinación de resultados significará su eliminación de la competencia.

El rival saldrá de la llave que protagonizan Doulgas Haig y Olimpo que arrancaron empatando 2 a 2 en Pergamino. Los bahienses cuentan con ventaja deportiva y el hincha de Cipo comienza a palpitar lo que podría ser un clásico patagónico en la final.