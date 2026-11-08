En lo que fue una tarde con una victoria fundamental de Cipolletti ante Juventud Antoniana por 1-0 por la Reválida del Torneo Federal A 2026, el árbitro Lucas Cavallero terminó siendo el gran protagonista del partido, tanto así que los hinchas del conjunto salteño apuntaron contra el juez y además de insultarlo buscaron la agresión física lo que terminó provocando una custodia especial para el colegiado de la Policía provincial.

El hombre de Totoras, en la provincia de Santa Fe, no ha tenido buenas calificaciones en Primera Nacional y, por decisión de AFA, fue programado para un cruce determinante de la tercera categoría. A los 20 minutos del partido expulsó por doble amarilla al defensor de los salteños, Ignacio Sanabria. La primera amonestación del lateral había sido a los cuatro minutos.

Luego, mostró además otros ocho tarjetas amarillas, cinco de ellos a futbolistas cipoleños. Aunque para los anfitriones, la infracción de Yago Piro pudo haber tenido otro color en el comienzo de la tarde (Nehuén García, Fernando Petinerolli, Cristian González, entre ellos). El marcador central del Albinegro marcó el único gol del partido a 4 minutos del final, lo que despertó la ampulosa protesta del arquero Facundo Abraham, quien también vio la roja.

Agresión a un suplente

El malestar desde los cuatro costados del estadio Fray Honorato Pistoia era tan evidente que, al terminar la primera parte, el juvenil Valentin Flores fue agredido por un proyectil que cayó al campo de juego.

El suplente cipoleño ingresó en el final del compromiso cubierto por un gorro de goma, después de haber sido curado en el cuero cabelludo en vestuarios.

Con ese antecedente inmediato, los efectivos de seguridad custodiaron especialmente a Cavallero con un escudo humano, cuando la máximo autoridad del partido se dispuso a retirarse de la cancha.