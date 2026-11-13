Desde el domingo, el precio de las entradas para ver a Cipolletti en La Visera incrementará su valor dejando al ticket popular en $50.000 por persona, $75.000 para los que se inclinen por ocupar un espacio en la platea.

El estreno del tarifazo se dará para la revancha del equipo rionegrino ante Juventud Antoniana por los cuartos de final de la Reválida del Federal A 2026, todo un desafío de la dirigencia considerando que el equipo viene de ganar en Salta 1 a 0 y cuenta con ventaja deportiva. Al equipo que conduce Fabián Enríquez le alcanza con perder hasta por uno de diferencia para llegar a semis, ya que tiene la ventaja deportiva a su favor.

Juventud Antoniana cayó de local 1 a 0 y como la ventaja deportiva es de Cipolletti, los norteños deberán imponerse por dos o más goles de diferencia para avanzar.

Será la primera presentación en casa para el equipo que viene de perder en San Francisco la final ante San Martín de Formosa, provocando una masiva concurrencia de hinchas en cancha de Sportivo.

Programación

El partido entre Cipolletti y Juventud Antoniana está confirmado para el domingo a las 15 con arbitraje del pampeano Franco Morón.

La dirigencia, hinchas y el plantel salteño hicieron mucho hincapié en la actuación del colegiado Lucas Cavallero en la ida. Las imágenes de violencia en contra del salteño recorrieron las redes el domingo pasado.

En el plano deportivo, el dueño de casa recuperará a Andrés Almirón en mitad de cancha, tras su expulsión en la final. Además, hay que esperar para ver cuál es la resolución en torno a Víctor Manchafico que sigue afectado por problemas en el aductor de la pierna izquierda.

La visita, por su parte, no podrá contar con el defensor Acevedo ni el arquero Facundo Abraham, ambos expulsados en los primeros 90 minutos.