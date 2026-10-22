Cipolletti se prepara para viajar a Córdoba en busca de uno de los objetivos más importantes de su historia reciente y quiere hacerlo acompañado por el aliento de su gente. Aunque las condiciones climáticas que azotan a la región obligaron a suspender el entrenamiento a puertas abiertas previsto para este jueves, la despedida del plantel sigue en pie: los hinchas podrán acercarse a las 17 para acompañar la salida de la delegación.

La práctica estaba programada para las 15 en La Visera de Cemento, pero finalmente no se realizará con presencia de público debido al mal tiempo. La modificación no cambia el espíritu de la convocatoria: el club espera a sus simpatizantes para darle el último respaldo al equipo antes de emprender el viaje hacia San Francisco, Córdoba.

El domingo 25 de octubre, el Albinegro enfrentará a San Martín de Formosa en el estadio de Sportivo Belgrano, con el ascenso directo a la Primera Nacional en juego. Cipolletti está a un partido de volver a la segunda categoría del fútbol argentino, una posibilidad que mantiene en vilo a sus hinchas después de 25 años de espera.

La Visera, punto de encuentro antes de la final

La suspensión del entrenamiento abierto modificó los planes, pero no la posibilidad de que los hinchas se acerquen a despedir al plantel. Desde las 17, la expectativa estará puesta en la salida del colectivo que trasladará a la delegación hacia Córdoba.

La convocatoria busca convertir ese momento en una muestra de apoyo para los jugadores, que afrontarán una final decisiva después de una campaña que los dejó a las puertas del gran objetivo. El aliento de la gente será parte de la previa de un encuentro que puede marcar un antes y un después para el club.

Mientras el cuerpo técnico ajusta los detalles para la final, Cipolletti se prepara para salir a la ruta con una ilusión compartida por toda su comunidad. El entrenamiento abierto quedó suspendido por el clima, pero la despedida continúa en pie: este jueves, a las 17, La Visera espera a su gente para acompañar al Albinegro en el viaje hacia el partido que puede devolverlo a la Primera Nacional.