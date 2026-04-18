Al término del partido entre Deportivo Rincón y Cipolletti que fue victoria visitante por 2 a 1 con un hombre menos desde los once minutos del partido, el técnico del nuevo líder que tiene la zona 3 del Federal A elevó la participación de los juveniles albinegros: “Dieron la talla, están para jugar”.

En diálogo con el equipo de AM550 La Primera, Fabián Enriquez reconoció las dificultades que tuvo el partido de la 5ª fecha, sobre todo después de la expulsión de Nehuén García por último recurso.

“Hubo que redoblar esfuerzos. En la semana trabajamos en lo que era la recuperación en mitad de cancha y salir directo, así llegamos a los goles. Necesitábamos un buen partido del Rayo (Fernando Petinerolli) y de Maxi (Maximiliano López que hizo los dos goles), como el que tuvieron y nos llevamos una victoria muy importante”, amplió el conductor del Albinegro.

El plantel de Cipolletti celebra la victoria con el puñado de hinchas que logró ingresar a la cancha del Deportivo Rincón.

En la misma línea, el propio Pettineroli reconoció las ganas de jugar este partido: “En lo personal era una motivación extra para demostrar que los que estábamos afuera podemos hacer el mismo esfuerzo”.

El Rayo zapalino asumió el cansancio por el esfuerzo realizado y explicó que “en la adversidad había que redoblar esfuerzos y fue lo que se hizo”.

López, el goleador de la tarde, confió que en el entretiempo, el técnico pidió tranquilidad. “Estábamos bien, pero quedaba mucho y había que estar bien ordenados”.

Autocrítica

Varios minutos después de terminado el partido, el plantel del Deportivo Rincón asumió el mal partido y en este sentido fue Rodrigo Herrera quien enfrentó los micrófonos de La Primera: “Lo perdimos nosotros, cometimos errores muy infantiles. Esto no puede volver a pasar”.

Desde el estadio petrolero, el equipo periodístico de Prima Multimedios describió el malestar entre los directivos del Deportivo Rincón con Marcelo Rucci. Pablo Castro perdió terreno en el análisis de la campaña efectuada hasta el momento.