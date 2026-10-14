Después de las dudas que generó un supuesto cambio en la programación, Cipolletti ya tiene confirmado día, horario y árbitro para la revancha ante Alvarado. El partido se disputará este domingo desde las 15.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en lo que será el duelo de vuelta de las semifinales del Federal A, y que definirá a uno de los finalistas por el ascenso.

La incertidumbre había comenzado cuando el club marplatense anunció que el encuentro se jugaría el sábado e incluso publicó información sobre la venta de entradas con esa fecha. Sin embargo, el Consejo Federal dispuso que las dos semifinales de vuelta se disputen el domingo, por lo que desde las redes del Torito debieron modificar su anuncio. De esta manera, Cipoletti viajará el viernes a Mar del Plata y realizará una última práctica el sábado para que Fabián Enríquez determine el once inicial que buscará el pase a la final.

Enríquez quiere llevar a Cipolletti a la final por el ascenso.

El árbitro principal será Gustavo Federico Benítez, de Salta. Lo acompañarán Guido Córdoba, de Concordia, como asistente número uno; Luciano Díaz, también de Salta, como asistente número dos; y Diego Novelli, de Tandil, como cuarto árbitro. El Albinegro llegará a Mar del Plata con la ventaja de haber ganado 1-0 el partido de ida en La Visera, con un gol de Cristian González sobre el final del encuentro. Sin embargo, Alvarado cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase anterior, es decir que si gana por un gol de diferencia en la revancha, avanzará a la final.