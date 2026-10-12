Cipolletti y Alvarado de Mar el Plata disputaron este domingo 11 de octubre en La Visera el partido de ida por las semifinales del Torneo Federal A 2026, el encuentrp finalizó con la victoria del equipo rionegrino por 1 a 0 y tuvo todos los condimentos que habitualmente tienen los cruces en esta instancia de la competencia, que incluyó polémicas, expulsados, tensión y que dejó la serie abierta de cara al cotejo definitorio se jugará en el estadio mundialista José María Minella en la ciudad balnearia bonaerense el domingo venidero.

El albinegro salío con la obligación de ganar, tal vez la ventaja fue exigua pero se cumplió el primer objetivo que era salir airoso y victorioso como local, que vivió una fiesta increíble, como hacia muchos años no ocurría.

Fue una tarde para emocionarse, por el recibimiento maravilloso del pueblo albinegro y sufrida, por lado, porque el elenco del barrio Matadero de La Felíz, vino a complicar el pleito, a generar caos dentro y fuera de la cancha y a "Cipo" que fue superior todo el partido- le costó encontrar el ritmo y despegarse de ese panorama.

Lo más importante es que los valletanos se alzaron con la victoria y el cordobés Cristian González clavó un soberbio cabezazo para que la ilusión del ascenso a la Primera Nacional 2027 siga intacta.

Video del único gol de los albinegros

Las fotos de la victoria

Los once titulares que arrancaron el partido

El festejo de los jugadores

El defensor González festeja el gol convertido

La popular ahora general de La Visera, con un marco muy colorido

El neuquino Gonzalo Lucero de buen andar en todo el certamen

Fotos: Gentieza Luis Alberto Amaolo