Cipolletti afrontó los primeros 90 minutos de la semifinal del Torneo Argentino A 2026 y ganó 1 a 0 ante Alvarado de Mar del Plata en una Visera repleta a pesar de la lluvia y con arbitraje del cordobés Fernando Rekers que a los 29 minutos expulsó al delantero local Federico Acevedo por un codazo sobre su marcador Facundo Centurión, quien también vio la tarjeta roja.

Desordenado y extense primer tiempo, embarrado como la superficie del campo de juego bajo la lluvia porque las condiciones buscaron imponerse desde la guapeza y no desde el juego.

Cuando el dueño de casa puso la pelota contra el piso demostró siempre buenas intenciones con un par de remates de media distancia por intermedio de Nehuén García y Leandro Vella, ambos bien contenidos por el arquero Emanuel Bilbao.

Ante un rival controlado, que sólo procuró refugiarse en su propio campo de juego, Federico Acevedo cometió un error enorme al pegar un codazo a la salida de un tiro de esquina en ataque sobre el defensor Facundo Centurión. El juez Rekers mostró la roja a instancias del segundo asistente que lo vio todo y los dejo a ambos con 10.

Las acciones se detuvieron más de 10 minutos, entre protestas y la insólita acción de los camilleros albinegros que no trataron de la mejor manera al jugador golpeado y desataron el caos contra el córner, a metros de la cantina de las plateas. Los auxiliares entendieron que el marcador central estaba sólo haciendo tiempo y quisieron jugar su partido de la manera más insólita.

Entre los incidentes, la demora del pitazo inicial por la serpentinas que cayeron al campo de juego y la lluvia que se hizo presente a los 22 minutos, la primera parte demoró más de una hora.

A los 17 minutos del complemento, el arquero de Cipo, Facundo Crespo mantuvo el cero en su valla. El primer tiro de esquina visitante llegó a la cabeza de Tomás Fernández y el 1 tapó con la mano derecha en una jugada clave en la tarde.

Cipolletti empujó y lo jugó lejos de su arco. Merodeó el área rival, pero no logró encontrar la claridad para llegar al gol. Partido cerrado y parejo que se rompió un poco más a los 30 minutos, cuando el delantero Germán Sosa (entró desde el banco) vio la roja por un golpe directo sobre Cristian González.

Justamente, el jugador agredido de Cipo tenía la llave para la victoria y a los 41 ganó de cabeza en el área marplatense para marcar la diferencia definitiva en la tarde.

Ahora, el conjunto que dirige Fabián Enríquez deberá viajar al José María Minella con la necesidad de no perder para sellar su clasificación a la gran final por el ascenso.

Síntesis

Cipolletti 1: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Alvarado 0: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión, Cristian Gorgerino; Ramiro Makarte, Tomás Federico, Lautaro Núñez, Santiago Gutiérrez; Nahuel Speck, Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Gol: ST 41' González (C).

Cambios: ST al inicio NIcolás Trejo por Piro (C), 10’ Nahuel Luna por García (C), 14’ Germán Sosa por Cervera (A), 22’ Maximiliano López por Lucero (C) y Pablo Hofstetter por Makarte (A), 28’ Brandon Obregón por Vera (C) y Enzo Vallejos por Peralta (C), 32' Franco Pinoni por Guturrierrez (A) y Matías Pérez por Speck (A).

Expulsados: PT 29' Acevedo (C) y Centurión (A), ST 30' Sosa (A).

Árbitro: Fernando Rekers, Córdoba.

Estadio: La Visera, Cipolletti. Río Negro.

TV: AFA Play, Stream.

La previa

El conjunto albinegro llega después de borrar del campo de juego a Sol de América de Formosa (6 a 1) en este mismo escenario que a la hora del inicio promete un lleno total en las tribunas.

Ni la lluvia de toda la semana previa ha disminuido la expectativa de un partido grande, enorme para la historia de un club que sueña con el ascenso a la Primera Nacional en el año de su Centenario.

Fabián Henríquez, el técnico de un Cipolletti que llega en un gran momento a la semifinal del Torneo Federal A 2026. Foto Sitio Albinegro.

Los 6 goles del último partido ilusionan, aunque la tarde no será sencilla ante un rival que el Capataz ya conoce por el paso de ambos en el Nonagonal previo. En ese partido, el Albinegro impuso condiciones y el 1 a 0 final hasta sonó corto.

Pero lo de hoy será una historia diferente, sabiendo que la definición se vivirá en una semana en Mar del Plata, nada menos que en el Mundialista José María Minella.

Un mano a mano de 180 minutos que comienza en Río Negro con un dueño de casa encumbrado detrás de un esquema tradicional, con enganche y dos delanteros para ir al frente.