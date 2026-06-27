Cipolletti empató 0 a o por decimoquinta de la Zona C del Torneo Federal A 2026 ante Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) en el atípico horario de las 11.30 del sábado mundialista con el arbitraje de José Manuel Diaz, de la Liga de Villa Mercedes.

Cipolletti venía de ganarle de local por 2 a 1 a Deportivo Rincón en la última jugada del partido. El equipo dirigido por Fabián Henríquez pisó Mendoza en lo más alto, on 20 unidades, con 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas, pero lo negativo en la previa era que las últimas tres salidas de La Visera habían sido derrotas.

Como tendrá libre en la última fecha, busca asegurarse antes la clasificación y sumar en este encuentro era determinante y así fue. Con los resultados posteriores de la jornada, lo alcanzó Atenas de Río Cuarto que superó a Deportivo Rincón en Neuquén 1 a 0, pero empató Argentino de Monte Maiz como local contra Juventud Unida Universitario de San Luis. Mañana completarán, en La Pampa, Costa Brava ante San Martín de Mendoza, sin que ninguno de los dos pueda darle alcance en este fin de semana.

La fecha número 15 de la Zona C se completa el domingo con el cruce entre Costa Brava y San Martín de Mendoza.

Como llegaba FADEP

El equipo cuyano buscará su segundo triunfo en esta segunda rueda. En el arranque de la segunda ronda superó 2 a 0 de local a Costa Brava de General Pico, La Pampa. Viene de igualar sin goles de visitante con Juventud Unida Universitario de San Luis. Acumula tres empates seguidos, ya que previamente no se sacó ventajas con Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz.

El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la octava posición en el grupo. Lleva siete partidos sin perder, con 3 triunfos y 4 empates, justamente su última caída fue ante Cipolletti, al rival que enfrentará este sábado.