La investigación por el crimen de Agustín Flores, el joven de 20 años asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio Villarino, tiene a un primer detenido. Se trata de Marcelo Fernando Miguelez, de 23 años, un nombre que no pasa desapercibido por su estrecho vínculo con Los Innombrables, la facción más conflictiva y violenta de la barra brava del Club Cipolletti, y por pertenecer a una familia con antecedentes judiciales de alto impacto.

Como se conoció tras el comunicado del Ministerio Público, la detención se produjo este viernes, pocas horas después del homicidio, durante un amplio operativo que incluyó cinco allanamientos en distintos puntos de Cipolletti y Fernández Oro. En uno de esos procedimientos los investigadores secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros que serán sometidas a pericias porque podría ser el arma utilizada para cometer el crimen. Además de teléfonos celulares, equipos de comunicación, droga, prendas de vestir y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.

Aunque la Fiscalía todavía no reveló cuál habría sido el rol específico del joven en el asesinato, sí lo considera una de las piezas centrales de una causa que avanzó con rapidez y que en las próximas horas tendrá su primera audiencia judicial, cuando se formulen los cargos en su contra.

Un apellido conocido entre Los Innombrables

El apellido Miguelez no es nuevo para quienes siguen desde hace años los hechos policiales y el mundo de las barras en el Alto Valle. Marcelo es hermano de Gonzalo David Miguelez, uno de los nombres más conocidos de Los Innombrables, el sector más violento de la barra brava del Club Cipolletti.

Durante años, esa facción quedó envuelta en distintos episodios de violencia, enfrentamientos y causas judiciales que trascendieron el ámbito deportivo. En ese contexto, el apellido Miguelez se convirtió en una figura de fuerte influencia dentro del grupo con base en el barrio La Paz. Precisamente uno de los allanamientos de hoy fue en ese sector de la ciudad, en la Entrada 16, planta baja. Pero no pudieron ubicar al sospechoso del crimen de Gonzalo Flores.

Gonzalo, hermano más grande de Marcelo, tiene un historial judicial de amplia repercusión. Fue detenido tras un violento asalto con tiroteo en Cipolletti y, posteriormente, quedó a disposición de la Justicia bonaerense, que lo condenó por integrar una organización de boqueteros dedicada a cometer robos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Actualmente cumple esa pena en territorio bonaerense.

El pasado 20 de marzo, la disputa por ser el capo de la barra tuvo un nuevo capítulo. En la despedida del plantel para un nuevo Torneo Federal, Brian Cauyumán quien heredó la jefatura tras la caída en desgracia de Miguelez, protagonizó una brutal agresión a un integrante de la histórica "69" que terminó internado en Terapia Intensiva con una puñalada en la espalda, otra facción de la hinchada. Apenas unos días antes había recuperado la libertad tras un robo.

La investigación entra en una etapa decisiva

Volviendo a la familia Miguelez, ahora es otro integrante quien quedó en el centro de una investigación por un hecho de extrema gravedad. Fue detenido diurante la mañana en una vivienda de Venezuela 2245. En su poder tenía dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros, dosis de metanfetaminas, telefonos celulares. También se secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a estudios para determinar si tienen restos de pólvora.

Además, los peritos del Gabinete de Criminalistica trabajan contrarreloj sobre las armas secuestradas para determinar si alguna de ellas fue la utilizada para efectuar el disparo que terminó con la vida de Agustín Flores, mientras los investigadores analizan los teléfonos celulares, los dispositivos electrónicos y el resto de los elementos incautados durante los allanamientos.

Precisamente en esa vivienda hubo un tiroteo anoche. Los investigadores creen que antes del crimen de Flores, alguien baleó la casa donde lo encontraron a Miguelez. Esto provocó una venganza que se ejecutó cerca de la una de la mañana en Newbery al 1800, en el barrio Villarino. A unas 20 cuadras de donde fue la primera balacera. También que Miguelez no estaba solo, por estas horas buscan a una segunda persona oriunda de Fernández Oro y familiar directo de Luciano Joaquín Quidel, asesinado en las 1200 viviendas en febrero del año pasado.

En paralelo, la principal hipótesis apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas entre personas que mantenían un conocimiento previo. Esa línea de trabajo, junto con las pericias balísticas y el análisis de las comunicaciones, será clave para reconstruir la secuencia del crimen e identificar con precisión el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Con un detenido, otro sospechoso con orden de captura y una importante cantidad de evidencia secuestrada, la causa por el homicidio de Agustín Flores atraviesa horas decisivas. La formulación de cargos marcará el próximo paso de una investigación que, en menos de un día, ya logró importantes avances, pero que todavía busca responder la pregunta central: quién disparó y por qué.