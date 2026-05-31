Por la 11ª fecha de la zona 3 del Torneo Federal A, Deportivo Rincón y Fadep de Mendoza empataron 0 a 0 en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, “Moisés Elías Gómez”, a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

Tarde de escaso nivel futbolísitico, de ambos lados, pero trascendente para el dueño de casa que buscaba sumar de a tres para acomodarse en la tabla que lo sigue manteniendo afuera de los cuatro primeros. En la próxima fecha, los neuquinos deberán visitar a Argentino de Monte Maíz.

Respecto al trámite, los primeros 10 minutos tornaron en una misión imposible llegar al arco rival. La pelota voló mucho y ninguno de los dos equipos logró hacerse del control del juego. Empate cerrado y muy disputado sobre el sintético.

El visitante mendocino fue el primero en rematar con peligro, Gonzalo Klusener tomó una pelota picando dentro del área grande y el arquero Alejandro Sánchez evitó la apertura del marcador. Superando los 25 minutos, los rendimientos no mejoraban y se tornaba difícil presagiar el modo en que algunos de los dos podría hacerle daño al rival.

Axel Oyola estuvo a centímetros de sorprender a Cristian Aracena, el mediocampista del León vio adelantado al 1 mendocino y lo probó desde la mitad de la cancha. La pelota salió a centímetros del travesaño ante el retraso desesperado del arquero. Un instante de inspiración que sacudió a la aburrida tarde.

Los 11 titulares del Deportivo Rincón y banco de suplentes ante FADEP de Mendoza por la fecha 11 del Federal A 2026.

Disconforme con el rendimiento del equipo local, Pablo Castro decidió meter mano en el esquema, salió el zaguero Juan Albertinazzi para permitir el ingreso del medocampista Jorge Rossi. Así, Ezequiel Ávila pasó a marcar el lateral izquierdo. El cambio se efectuó a 15 minutos del descanso.

La modificación estuvo a punto de pagarle rápidamente al DT porque a los 38 minutos, Daniel Carrasco le filtró un lindo pase a Rossi que se demoró en la definición y permitió la llegada de su marcador. En segunda instancia, Nicolás Domíngez desvió el remate.

A la falta de fútbol colectivo, Rincón sumó la mala noticia por lesión de Rossi a los 10 minutos del complemento. El delantero de los neuquinos quedó tendido en el piso y con evidentes signos de dolor fue retirado en andas, completando menos de media hora de juego ya que había sido el cambio para el cuarto final de la primera parte, en la modificación táctica que dispuso Castro al ver que su equipo no fluía.

A cuenta gotas, pero Rincón contó su segunda jugada favorable para llegar al gol. A los 29 del complemento, el cabezabzo del ingresado Rodrigo Cangá fue muy bien tapado por el arquero Aracena. Lo más peligroso por el lado de los mendocinos, siempre fue Klusener, pero estuvo atento el arquero Sánchez en cada remate.

Síntesis

Deportivo Rincón 0: Alejandro Sánchez; Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola, Ezequiel Ávila; Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

FADEP 0: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Enzo Kalinski; Lucas Ramírez, Lautaro Navarro, Diego Tonetto; Lautaro Taboada; Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cambios: PT 31' Jorge Rossi por Albertinazzi (DR). ST al inicio ST al inicio Leandro Soria por Navarro (F), 12' Rodrigo Montes por Achetoni (DR) y Cristian Cangá por Rossi (DR), 21’ Fernando Rodríguez por Tonetto (F), 31’ Thiago Saqui por Alí (F), Ignacio Pérez por Kalinski (F) y Ramón Leinti por Taboada (F), 38’ Jonathan Fleitas por Miguel (DR).

Estadio: Elías Moisés Gómez, Rincón de los Sauces. Neuquén.

Árbitro: Juan Nebbietti, Liga de Río Colorado.

Transmite Prima Multimedios

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo que orienta Pablo Castro tuvo fecha libre en el el comienzo de la segunda rueda. Viene de una buena mini-racha que ubicó a los neuquinos quintos con 12 puntos, en zona de clasificación a la siguiente ronda, a cuatro puntos del líder. siendo los únicos que tienen un encuentro menos.

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) intentará en el norte neuquino, extender su racha positiva y lograr su tercer triunfo seguido. Viene de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava de local por 1 a 0. El equipo de Russell buscará su cuarta victoria en el certamen.

El conjunto dirigido por Diego Pozo marcha con 12 puntos, acumula 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas y se ubica sexto. De los últimos 12 puntos sacó 10 (3 triunfos y un empate).

El último y único enfrentamiento entre FADEP y Deportivo Rincón

El partido se jugó en el predio de Russell. El equipo cuyano lo ganaba por 2 a 0 y el León neuquino se lo empató. Brayam Sosa y Nahuel Irribarren marcaron los goles de FADEP, mientras que para El León del Norte anotaron Matías Domínguez y Juan Albertinazi.