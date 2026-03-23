En el cierre de la jornada de domingo, Argentinos Juniors y Platense se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Apertura, en una nueva edición del clásico entre ambos en el Diego Armando Maradona. Con cuatro partidos sin ganar, el Bicho está urgido de una levantada que lo pueda meter entre los ocho que clasifican de su zona. El Calamar, que tampoco gana hace cuatro encuentros, pretende dar el golpe de visitante. Por ahora, es empate sin goles.

En un arranque de año flojo, Argentinos pretende darse impulso para superar la crisis en la que están. Eliminados de la Copa Libertadores y Copa Argentina demasiado pronto, los de Nicolás Diez también están fuera de los ocho mejores de su zona y necesitan sumar de a tres. Por su parte, Platense llega de caer con el líder Vélez de local, está noveno con 14 unidades, y también fuera de los playoffs.

Formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Iván Morales, Emiliano Viveros.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini; Felipe Bussio, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Medina.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Fernando Echenique.