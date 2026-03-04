¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 04 de Marzo
Dos opciones difíciles

Ante el interés de Boca, qué dijo Malaspina sobre Alan Lescano y Hernán López Muñoz

El presidente de Argentinos Juniors negó rotundamente que hubiera negociaciones por dos sus figuras pese a los rumores. El Xeneize tiene hasta el 10 de marzo para incorporar un jugador más tras la reciente salida de Blondel.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 15:59
Malaspina le cerró la puerta a Boca tras el interés en Lescano y López Muñoz.

En medio de los fuertes rumores que vinculaban a Boca con la posible incorporación de dos jugadores clave de Argentinos Juniors, el que salió al cruce fue Cristian Malaspina, presidente del Bicho, que fue categórico al negar que haya negociaciones con el Xeneize por Alan Lescano o Hernán López Muñoz.

Con la salida de Lucas Blondel, que se fue a préstamo a Huracán, Boca tendrá un cupo extra para reforzar su plantel y, luego de los rumores sobre una posible vuelta de Sebastián Villa, empezaron a sonar los nombres de los volantes de Argentinos para que fueran incorporados antes del límite para incorporar un jugador extra, el próximo 10 de marzo. Ante esto, Malaspina explicó que al club de La Paternal no le conviene desprenderse de Lescano: "Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual que tenemos con Gimnasia, la posición del club es esta", dijo en una entrevista con DSports Radio.

El volante zurdo, uno de los apuntados desde hace un tiempo por Juan Román Riquelme, se convirtió en uno de los capitanes de Argentinos luego de la salida del uruguayo Alan Rodríguez y el Bicho no quiere desprenderse de su capitán, menos aún para reforzar a un rival directo. Por su parte, en cuanto a López Muñoz, cedido en hasta diciembre en La Paternal por el San José Earthquakes de la MLS, el presidente expresó: "Hernán tiene contrato con nosotros y seguramente en los próximos meses hablaremos con la MLS para ejecutar la opción de compra".

La opción de Villa, también difícil

Por otro lado y luego de los trascendidos que comenzaron el lunes sobre la posible vuelta a Boca del delantero de Independiente Rivadavia, el que habló fue Daniel Vila, presidente del club mendocino: "No hay nada, pienso que es un rumor de redes. Hoy es jugador de Independiente y hasta mediados de año, cuando reabra el mercado de pases, se quedará en Independiente", comentó.

