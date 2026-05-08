Platense igualó como local ante Peñarol por 1-1, en el marco de la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. En Vicente López, el Calamar mantuvo la diferencia con el equipo uruguayo, y quedó a un pasó de una histórica clasificación.

Juego vital para ambos equipos en búsqueda de la clasificación, en un grupo donde lidera Corinthians, quien ya logró la clasificación; el Calamar sacó un empate clave que mantiene la diferencia de 5 puntos sobre Peñarol y Santa Fe de Colombia.

En la primera etapa golpeó primero el elenco uruguayo, Batista recibió en el área y con una media vuelta la metió por encima del arquero para el 1-0.

Antes del descanso, Platense llegó a la igualdad, a los 38 enhebró una buena jugada colectiva, Zapiola recibió entrando al área y tocó para Maneiro quien dejó frente al arco a Lagos, que con un potente remate puso el 1-1.

Con el empate, Platense quedó con 7 puntos, a tres del equipo brasilero. Santa Fe y Peñarol quedaron con 2 unidades. Próxima fecha, el elenco argentino visita Colombia, mientras que el elenco uruguayo recibe al Corinthians

La previa

Después de quedar eliminado en la primera fase del Torneo Apertura tras caer ante Estudiantes, el equipo dirigido por Walter Zunino encontró en la Copa Libertadores el gran objetivo del semestre. Y esta noche tendrá una chance enorme para empezar a encaminar la clasificación.

El Calamar ya sabe lo que es golpear a Peñarol. En la segunda fecha del grupo logró un triunfazo histórico en el Campeón del Siglo por 2-1, dejando en claro que no le pesa jugar este tipo de partidos. Ahora intentará repetir la historia, aunque esta vez con la presión y la responsabilidad de hacerse fuerte como local.

Platense llega con confianza desde lo futbolístico en la Copa y sabe que sumar de a tres puede marcar un antes y un después en el grupo. El panorama no será sencillo porque después deberá cerrar la fase visitando a Independiente Santa Fe en Bogotá y a Corinthians en Brasil, dos escenarios complejos donde cada punto valdrá oro.

Del otro lado estará un Peñarol necesitado y obligado a reaccionar. El Carbonero apenas suma un punto en el grupo y sabe que una derrota en Argentina podría dejarlo prácticamente eliminado. El conjunto uruguayo viene de empatar 1-1 ante Defensor Sporting en el torneo local y llega golpeado por un presente irregular que lo obliga a jugar una verdadera final en Vicente López.

A pesar del momento incómodo, el equipo de Diego Aguirre mantiene nombres de jerarquía y experiencia internacional, con futbolistas como Diego Laxalt, Eric Remedi y Matías Arezo, que buscarán darle peso ofensivo a un equipo que necesita ganar para seguir con vida.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Peñarol: Washington Aguerre; Matías González, Mauricio Lemos, Facundo Alvez, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Eric Remedi; Gastón Togni, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.