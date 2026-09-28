Se disputó el fin de semana la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Neuquén, que dejó varios resultados importantes y partidos que empiezan a marcar el rumbo de cada zona. Unión de Zapala se quedó con el clásico ante Don Bosco, mientras que Rivadavia de Cutral Co sorprendió a Petrolero Argentino en Plaza Huincul.

Además, Deportivo Rincón goleó a Añelo, Atlético Neuquén hizo lo propio ante Sapere y San Lorenzo tuvo una jornada contundente frente a Confluencia. Bicicross y Los Canales igualaron en Senillosa.

Zona 1: Unión se quedó con el clásico y Rivadavia sorprendió

El clásico de Zapala quedó en manos de Unión, que mostró contundencia y superó por 3 a 0 a Don Bosco. Francisco Cechich y Brian González marcaron durante la primera etapa, mientras que Cabas, en el complemento, completó la goleada para el canario. En el otro encuentro de la zona, Rivadavia dio la sorpresa en el estadio 30 de Septiembre en Plaza Huincul, donde derrotó 2 a 0 a Petrolero Argentino. Franco Massina y Gonzalo Parada fueron los autores de los goles del equipo visitante.

El clásico zapalino fue para Unión

Zona 2: goleada del Deportivo Rincón

El León del Norte consiguió un contundente triunfo como visitante ante Añelo por 5 a 2. Hernán Soria, en dos oportunidades, Cristóbal Valbuena, Facundo Miguel y Fernando Riquelme marcaron para el León del Norte. Para Añelo descontó Alfredo Armoa, también por duplicado. La fecha de esta zona se completará el jueves, cuando San Patricio de El Chañar reciba a Esperanza.

Zona 3: empate en Senillosa

Bicicross de Senillosa y Los Canales no pudieron sacarse ventajas e igualaron 1 a 1. José Rubilar puso en ventaja a Los Canales, mientras que Pablo Álvarez, de penal, estableció la igualdad para Bicicross. El miércoles desde las 21 en el Coloso Álvaro Pedro Ducás de Cutral Co del barrio Quimey, Alianza recibirá a Unión Vecinal completando la jornada.

Zona 4: Atlético Neuquén goleó a Sapere

El tricolor tuvo una gran presentación como visitante y derrotó 3 a 0 a Sapere. Mateo Moreira, en dos oportunidades, y un gol en contra de Cejas le dieron la victoria al Tricolor. La zona tendrá su cierre de fecha el martes, desde las 21, con el encuentro entre Maronese y Pacífico en el oeste de la capital provincial.

Ganó Atlético Neuquén

Zona 5: triunfo de Patagonia

En condición de local, Patagonia se impuso 2 a 1 ante Eucalipto Blanco de Limay. Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Riquelme y Cofré, mientras que Richard Cortés había conseguido el empate transitorio para la visita. El miércoles, la fecha se había iniciado con triunfo 3 a 1 de Rio Grande sobre Villa Iris en Ciudad Deportiva.

Zona 6: San Lorenzo fue contundente

En el Oeste capitalino, San Lorenzo goleó 5 a 0 a Confluencia y sumó una importante victoria en la segunda fecha. Franco Arias, Miguel Iribarra, Quiroga, Galán y Facundo Carballo fueron los autores de los goles del conjunto local. La zona se completará el miércoles, desde las 19.30, cuando la Asociación Deportiva Centenario recibirá a Independiente en el Gigante Vicente Cónsoli del barrio Sarmiento

Fotos y Data Informativa: Neuquén Deportivo