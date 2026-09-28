Masterclass de Fútbol Formativo reunió a más de 250 chicos en Zapala

Con una participación que superó los 250 chicos y chicas, se realizó en Zapala la segunda edición de la Masterclass de Fútbol Formativo, una propuesta impulsada por la Secretaría de Deportes de la provincia junto al Club Social y Deportivo Unión de Zapala, destinada a acercar instancias de capacitación y formación deportiva a localidades que cuentan con una oferta deportiva limitada.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del club zapalino y reunió a niños y niñas provenientes de Quili Malal, Los Catutos, Bajada del Agrio, Villa Puente Picún Leufú, Ramón Castro, Covunco Abajo, Mariano Moreno, Las Coloradas y parajes rurales, quienes participaron de entrenamientos y actividades especialmente diseñadas para el desarrollo del fútbol formativo.

La iniciativa forma parte de un ciclo de clínicas que busca garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al deporte, generando espacios de aprendizaje y entrenamiento para niños y niñas de distintos puntos de la provincia. Las jornadas están a cargo de profesores y profesionales especializados, que trabajan sobre aspectos técnicos, físicos y tácticos, incorporando además valores vinculados con el respeto, la disciplina, el compañerismo y el trabajo en equipo.

La propuesta se desarrolla dentro del convenio vigente entre el Gobierno provincial y los clubes sociales, una herramienta que permite aprovechar y fortalecer la infraestructura deportiva existente y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades de participación para las comunidades. En este sentido, las clases no solo permiten el aprendizaje de nuevas herramientas vinculadas con la práctica deportiva, sino que también buscan fortalecer el trabajo comunitario que realizan clubes, municipios y comisiones de fomento, generando espacios de encuentro y acompañamiento para las infancias.

El ciclo continuará el 6 de octubre y tendrá su jornada de cierre el 10 de noviembre, con nuevas instancias de formación y la participación de profesores especializados.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa desarrollando propuestas que permitan llevar el deporte y la formación a distintos puntos del territorio neuquino, promoviendo una mayor inclusión y participación deportiva desde edades tempranas.