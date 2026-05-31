El seleccionado argentino de rugby Los Pumas 7s en su modalidad siete jugadores se clasificó a semifinales del Seven de Valladolid, segunda etapa de las tres que componen la fase final del circuito internacional. Vencieron a Francia por 21 a 19, en un encuentro jugado en el estadio José Zorrilla, partido que les dio la llave hacia la siguiente instancia de cruces. Previamente los dirigidos por Santiago Gómez Cora le habían ganado a Nueva Zelanda 24 a 0.

Recordamos que el campeón del Championship será el equipo que mayor cantidad de puntos consiga en las posiciones finales, sumando Hong Kong, Valladolid y Bordeaux (5 al 7 de junio). Hasta el momento Argentina se ubica segundo con 18 puntos, detrás de Sudáfrica (20).

Justamente el combinado sudafricano será el rival en semifinales, partido que se jugará este domingo a las 6.06 (hora de nuestro país). En la otra llave semifinal se medirán previamente Fiji-Australia, a las 5.44.

En el duelo que abrió la jornada competitiva para Los Pumas 7s versus los neocelandeses, los tries fueron de Marcos Moneta, Luciano González, Juan Patricio Batac y Pedro de Haro. Las conversiones fueron de Santiago Vera Feld. Luego ante Francia los tries llegaron vía Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santino Zangara, con tres conversiones de Vera Feld.

En la rama femenina Las Yaguaretés jugarán este domingo, el partido por posicionamiento por el 11º lugar (rival a confirmar, a las 6.31), luego caer hoy en la semifinal hacia el 9º lugar ante Sudáfrica por 19-17. Previamente se les escapó el partido contra Brasil por muy poco (14-7), en la última fecha de la fase de grupos.