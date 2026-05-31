Ferro venció a Gimnasia y empató la serie en la Liga Nacional

Ferro Carril Oeste se hizo fuerte como local este mediodía del sábado en el gimnasio Héctor Etchart, volvió a ganarle a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, 81 a 73, empató la serie (2-2) y el martes definirán en el Socio Fundadores de la ciudad del sur chubutense el clasificado a la final de la Liga Nacional. En un partido que se extendió más de lo previsto, inclusive estuvo demorado por la descompensación de un espectador, los de Caballito tuvieron un buen cierre.

El bahiense Jano Martínez -hermano de Lautaro, el delantero de Inter Milán y la selección argentina campeona mundial en Qatar 2022- fue quien más tiempo estuvo en cancha 35 minutos 26 segundos completando 12 puntos (1-4 en triples, 4-6 en dobles y 1-1 en libres), más 5 asistencias y 4 rebotes.

El tucumano Emiliano Lezcano resultó el principal goleador en los ganadores, con 20 puntos (8-11 en dobles). Mientras que Rodrigo Gallegos completó 19, con 3-5 en triples, 3-4 en dobles y 4-4 en libres.

Jano Martínez, figura en los de Caballito

En los sureños, Emiliano Toretta terminó con 21 puntos (3-6 en triples). Este domingo, en tanto, irá el cuarto juego entre Boca y Quimsa (a las 20.05), que tiene adelante a los santiagueños 2-1.