Los Pumas 7s vencen a Uruguay y avanzan a cuartos en Valladolid

Después del éxito en el debut, el seleccionado argentino de rugby (modalidad seven) concretó este viernes una cómoda victoria ante Uruguay por 40 a 14, que le dio la clasificación a cuartos de final del Seven de Valladolid (España). Este torneo es la segunda de las tres etapas que constituyen la fase final del circuito internacional. El equipo argentino en el debut se impuso a Alemania por 26 a 17, cotejo correspondiente al grupo B.

Bajo intenso calor, Los Pumas 7s no tuvieron dificultades para eludir al segundo rival en el partido disputado en el estadio José Zorrilla. Los tries fueron de Martiniano Arrieta, Luciano González, Sebastián Dubuc (3) y Matteo Graziano. Las conversiones a cargo de Martiniano Arrieta y Santiago Vera Feld (4).

Argentina formó para este partido con Matteo Grazziano, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Como relevos actuaron Gonzalo Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. Entrenador, Santiago Gómez Cora.

En los otros partidos del grupo B, Nueva Zelanda 40-Uruguay 0 y Nueva Zelanda 33-Alemania 12. De quedar primeros, Los Pumas 7s enfrentarán tendrán el primer cruce frente al mejor tercero.

El primer partido de Los Pumas 7s en Valladolid fue con triunfo ante Alemania por 26-17, en el estadio José Zorrilla. La presentación albiceleste en varones fue de madrugada y en un partido que tuvo try bahiense ya que Santiago Álvarez Fourcade, capitán del equipo, logró una de las cuatro conquistas. Las demás fueron de Matteo Graziano, Marcos Moneta y Pedro de Haro. Las conversiones a cargo de Pedro de Haro, Juan Patricio Batac y Santiago Vera Feld.

Argentina formó con Matteo Grazziano, Santiago Álvarez Fourcade, Santino Zangara, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. Como relevos actuaron Gonzalo Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Vera Feld y Timoteo Silva. El tercer y último partido para el equipo argentino en la fase de grupos será ante Nueva Zelanda, mañana a las 7.39.

Por otra parte, este viernes también fue día de estreno para Las Yaguaretés, el seleccionado argentino femenino de rugby. En su primer partido correspondiente al grupo A cayó ante Nueva Zelanda por 38 a 7. El try albiceleste lo consiguió Talía Rodich, convertido por Sofía González. Las albicelestes formaron con Josefina Padellaro, Cristial Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Desde el banco ingresaron Francesca Iacaruso, Antonella Reding, Malena Díaz, Milagros Lecouna y Candela Delgado.

Después Las Yaguaretés enfrentaron a Japón y perdieron por 33 a 10, por lo que pasaron a jugar por partidos de reposicionamiento más allá que queda el duelo ante Brasil este sábadpoa las 5.44 (hora de nuestro país). Talía Rodich y Francesca Iacaruso apoyaron los tries albicelestes. Formaron con Josefina Padellaro, Cristial Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich.