El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito, fraude y desvíos de fondos por cerca de 300 millones de dólares, olvidó declarar ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires unos 1000 millones de pesos en su última declaración jurada. Este viernes, horas antes de que fuera imputado, formalmente por el fiscal Gerardo Pollicita, el dirigente tuvo que rectificar la documentación.

Tapia presentó una declaración jurada rectificativa ante el Ministerio de Justicia de Buenos Aires, dado que es presidente de la Ceamse en representación de esa jurisdicción.

En esa declaración jurada rectificada dijo tener 1000 millones de pesos que había “olvidado” incluir al inicio de 2025 cuando sostuvo que tenía, además de cinco casas, un terreno, un departamento y dos autos. Así, Tapia pasó de declarar que no tenía un peso a sumar 984 millones de pesos en cuentas bancarias y efectivo.

El documento ingresó al sistema de la provincia de Buenos Aires un día después de que se conociera que el juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra y de que el fiscal Pollicita decidiera imputarlo en la causa.

Claudio Tapia: omisión de 1000 millones en declaración jurada

En la versión original de su declaración jurada de bienes presentada en julio de 2025 como presidente de la Ceamse, Tapia había omitido declarar el 95% de su patrimonio, ya que las otras propiedades incluidas en la presentación tienen su valuación fiscal que difiere del valor real de mercado.

Eso explica que las cinco casas, un terreno, un departamento y dos autos sumen 49 millones de pesos.

Durante catorce meses, la declaración jurada que Tapia presentó ante la provincia de Buenos Aires como presidente de la Ceamse sostuvo que el titular de la AFA no tenía dinero, ni en efectivo ni en cuentas bancarias. “Declaro no poseer dinero en efectivo ni en entidades bancarias, como así tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar”, consignó el 10 de julio de 2025.

Sin embargo, esa afirmación desapareció. En la declaración rectificativa, Tapia agregó 39.500.000 de pesos en efectivo y 944.700.000 de pesos en depósitos bancarios. En total son 984.300.000 de pesos que no figuraban en el documento original. Con la corrección, el patrimonio que Tapia declara ante la administración ascendió de 49.400.000 de pesos a 1033 millones en total.

Tapia presentó sus declaraciones ante la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, dado que es funcionario de la Ceamse, dependiendo de una y otra jurisdicción según el lapso de tiempo en que ocupó el cargo.

El 10 de julio de 2025, Tapia le había dicho al Ejecutivo bonaerense que no tenía dinero, pero el 12 de agosto de ese año, 33 días después, le informaba a la administración de la ciudad que tenía 39,5 millones de pesos en efectivo y más de 1000 millones en el banco.

Durante más de un año convivieron ambas declaraciones juradas, firmadas por el mismo funcionario de la empresa pública que integra el gobierno de la provincia y la Ciudad y que gestiona los residuos del AMBA.

Además de pedir que se lo investigue a Tapia por enriquecimiento ilícito, Tofoni lo denunció por fraude por supuestos desvíos de fondos recibidos por la AFA por contratos en el exterior por unos 300 millones de dólares, que terminaban en empresas presuntamente “fantasma”.

Se suma, además, la causa en que se investiga a los dueños de la mansión de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares, que se supone está ligada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Los representantes del fútbol argentino siempre negaron las acusaciones en su contra.