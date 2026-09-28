El Juzgado de Garantías N°5 ordenó clausurar el Autódromo Roberto Mouras de La Plata a raíz de un pedido realizado por la Unidad de Instrucción (UFI) N°17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, por irregularidades administrativas vinculadas con la habilitación del predio. La medida fue ejecutada por la Policía Federal Argentina (PFA) y obligó a suspender todas las competencias previstas para este fin de semana, mientras continúa la investigación iniciada meses atrás.

Personal de la fuerza llegó al circuito para hacer efectiva la orden judicial y estableció un plazo para que pilotos, equipos y organizadores retiraran sus pertenencias y abandonaran las instalaciones. Hasta el momento, la Justicia no comunicó oficialmente cuánto tiempo permanecerá cerrado el escenario ubicado en la capital bonaerense.

La decisión impactó de lleno en el calendario deportivo. La Asociación Libre Mil Agrupada (A.L.M.A.), AVZ, Fórmula 5 y TC 2000 Platense tenían previsto desarrollar actividades durante el fin de semana, pero todas debieron ser suspendidas. La primera de ellas, en particular, iba a disputar su séptima fecha de la temporada e informó internamente a pilotos y equipos de lo sucedido: "Lamentamos informar que el autódromo queda clausurado a partir de este momento y no podremos desarrollar la actividad de este fin de semana. Cuando tengamos más información serán notificados. Desde ya les pedimos disculpas, pero esto es ajeno a la categoría", explicaron.

Clausuran el Autódromo Roberto Mouras de La Plata por irregularidades

Los motivos de la clausura del Autódromo Roberto Mouras

La investigación sobre la situación administrativa del circuito tiene como antecedente un allanamiento realizado el 17 de mayo. Más de 50 efectivos de la Policía Federal, Bomberos y personal especializado en delitos ambientales participaron entonces del procedimiento, desarrollado mientras se disputaba una fecha de TC Pick Up y TC Mouras.

El operativo se llevó adelante a raíz de una denuncia por el supuesto almacenamiento de combustible fuera de las normas correspondientes. Con el avance de las actuaciones también comenzaron a investigarse presuntas irregularidades relacionadas con la habilitación del predio, que ahora derivaron en la orden de clausura ejecutada por la fuerza federal.

La investigación tiene entre sus apuntados al presidente del autódromo, Hugo Mazzacane. El caso también tiene como contexto la situación judicial de las autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC): Mazzacane y su hijo Gastón Mazzacane, vicepresidente de la entidad, se encuentran procesados por la Justicia.

La duración de la clausura todavía no fue confirmada oficialmente. Fuentes citadas por Carburando indicaron que podría extenderse hasta seis meses, aunque la Justicia Federal no informó un plazo. De concretarse ese escenario, el cierre tendría consecuencias sobre otras competencias previstas para los próximos meses en el circuito platense.