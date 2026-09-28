No se acallan los ecos del partido que jugaron el sábado pasado, Rosario Central que se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor agobiante de Santiago del Estero, con dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández derrotó por 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en un partido caliente, donde hubo 4 jugadas polémicas, todas en perjuicio del Pincha que marcaron la final.

El penal a cobrado por aparente falta a Enzo Copetti, la no expulsión a Elías Verón, la mano de Ignacio Ovando y el posible penal a Tomás Palacios, es lo que reclamó en todo momento jugadores, cuerpo técnico y dirigentes en en terreno de juego all término del encuentro. En ese sentido, el tabndilense Jorge Baliño fue el VAR durante el compromiso y explicó cada una de las decisiones arbitrales que tomaron al revisar las jugadas en diálogo con DSports.

El penal de González Pírez a Enzo Copetti

“Está reglamentado que los contactos imprudentes se consideran falta. Como estaba dentro del área, se sancionó tiro penal“, explicó el juez experimentado. Inmediatamente después, agregó que "cuando tenés a dos jugadores en velocidad, esos pequeños toques provocan una caída. Claramente tienen un efecto, sino Copetti no protestaría“.

Además, justificó "es una cuestión reglamentaria, por más de que a veces se diga de que no es suficiente“. Sin embargo, también aclaró que "como VAR no tengo que convencer al árbitro, yo le ofrezco una posibilidad de rever una situación. La decisión final es del árbitro. Si él considera que lo que le muestran no es suficiente para cambiar su decisión, es válido“.

Mano de Ignacio Ovando: posible penal para Estudiantes

“En la mano de Ovando, Darío relata una situación de un movimiento natural“, reveló Baliño en primera instancia. Pocos segundos más tarde, expresó que "con un ángulo parecía que pegaba en la cabeza, con otro en el brazo, y con otro en el hombro. Yo creo que le pega en el brazo, pero el movimiento fue natural y no estaba ampliando volumen“.

Como argumento, soltó que "aparte, el jugador de Central está mirando hacia bajo, es un factor que se toma en cuenta para decidir que es una mano no sancionable“. No conforme con eso, manifestó que "veo que las manos están hacia delante, y no hacia el costado ni por encima de los hombros. Si esa pelota no pegaba en la mano, pegaba en la cara o en el pecho, no estaba una posición antinatural“.

Posible penal de Franco Ibarra a Tomás Palacios

Sobre la última de las polémicas, ya en el tiempo adicional, Baliño fue contundente al afirmar que "en la situación de Palacios, el jugador se arroja sobre la pierna del defensor y ahí se produce el contacto“, aseguró sin titubear. De hecho, el encargado del VAR añadió que "nunca se logra poner de pie en esa situación. Me pareció una acción totalmente de juego“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Para mí, el jugador de Estudiantes nunca llegó a estar de pie para jugar el balón“, explicó el árbitro que revisó la acción y decidió no llamar al neuquino Darío Herrera a la cabina. “Ya venía cayéndose antes de que se produzca el golpe“, deslizó por último sobre dicha jugada.