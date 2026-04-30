La Fórmula 1 vuelve a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, pero el regreso está lejos de la normalidad. El clima amenaza con convertirse en protagonista absoluto de una fecha que ya venía cargada de condimentos deportivos y ahora suma incertidumbre meteorológica.

Luego de un mes de parate por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la categoría desembarca en Estados Unidos para una de las citas más esperadas del calendario, con carrera Sprint incluida y novedades reglamentarias en los monoplazas.

Sin embargo, el foco no está solo en la pista. El pronóstico para Miami anticipa tormentas eléctricas durante los tres días de actividad, con probabilidades cercanas al 70%, lo que enciende las alarmas en la organización y abre la puerta a posibles demoras o interrupciones.

En ese contexto de incertidumbre, también aparece el argentino Franco Colapinto, quien sigue de cerca el desarrollo del fin de semana mientras espera nuevas oportunidades dentro del entorno de la Fórmula 1. El piloto nacional, una de las grandes apariciones del automovilismo argentino reciente, permanece atento a cualquier movimiento en un escenario que puede modificar planes a último momento.

El circuito callejero de Miami, uno de los tres escenarios que tendrá la Fórmula 1 en Estados Unidos, ya tiene antecedentes de condiciones climáticas cambiantes. Pero esta vez el riesgo es mayor: la presencia de tormentas eléctricas podría activar protocolos de seguridad que incluyen la suspensión inmediata de actividad en pista.

En Estados Unidos, además, existe una normativa estricta que prohíbe eventos deportivos al aire libre ante riesgo de descargas eléctricas, algo que ya ha condicionado otras competencias internacionales. Por eso, tanto la FIA como la organización del campeonato seguirán minuto a minuto la evolución del clima antes de tomar decisiones.

Por ahora, la suspensión no es una medida confirmada, pero sí una posibilidad latente si las condiciones empeoran. En principio, se prioriza la continuidad del cronograma, aunque no se descartan demoras o interrupciones durante el fin de semana.

Cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00

Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

El regreso de la Fórmula 1 prometía espectáculo en Miami, pero ahora el protagonismo se lo disputa el cielo de Florida. Y en ese escenario inestable, Colapinto sigue atento, esperando su momento en la máxima categoría.