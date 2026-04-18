En el estadio Monumental se disputará este domingo el partido más esperado del fútbol argentino: desde las 17, River recibirá a Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Cuatro campeones del mundo dirán presente en una cita de alto voltaje, con antecedentes dispares en ediciones anteriores.

Dos equipos con buenos presentes, y en búsqueda del envión anímico que da ganar un Superclásico, River y Boca animan una nueva edición con varios condimentos.

El Xeneize tiene entre sus fila a Leandro Paredes, capitán y referente de este presente de Boca, uno de los campeones del mundo en Qatar que volvió al fútbol argentino y que tiene saldo positivo ante su clásico rival. Disputó tres cotejos, donde cosechó dos empates (2-2 en el 2012) y un 1-1 en el 2013. En el 2024 volvió a jugarlo con victoria en el último enfrentamiento por 2-0 en La Bombonera.

Por el lado de River, son varios los que alcanzaron la tercera en el seleccionado de Scaloni. Germán Pezzella, quien está volviendo de su extensa lesión, jugó 5 clásicos con un saldo de un triunfo, tres empates y una derrota. El más recordado el del 2014, cuando marcó el gol del empate a los 83, en El Monumental y bajo lluvia.

Quien más historia tiene en Superclásicos en Gonzalo Montiel, el autor del penal que le dio el título a Argentina ante Francia, jugó un total de 12 partidos, donde ganó 6, empató 3, y perdió los restantes. Los más recordados son los cruces de Copa Libertadores, donde ganó ambas series, entre ella la final en Madrid.

El Neuquino Marcos Acuña llegó a River en el 2024 fue clave en el triunfo en La Bombonera ese año por 1-0. Año siguiente volvió a ser determinante en el triunfo, esta vez de local por 2-0, en lo que fue considerado uno de los mejores partidos del “Huevo” en River. Tiene un saldo de dos triunfos y una derrota.

Acuña jugará su cuarto Superclásico

El último de la lista es Franco Armani, quien en la semana recibió el alta médica luego de su lesión, pero que Coudet confirmó que Beltrán seguirá en el arco Millonario. El arquero suplente de “Dibu” Martínez en Qatar tiene un total de 19 enfrentamientos con Boca, y un total de 9 triunfos, 5 empates, y 5 derrotas, la más impórtate: la final en Madrid.

Con arbitraje del neuquino Darío Herrera, el domingo 17hs será un nuevo River vs. Boca. El Xeneize ganó 93 oportunidades, el Millonario 88, igualaron en 84 ocasiones.