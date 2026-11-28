La Asociación Mutual del Personal del BPN (Banco Provincia de Neuquén) inauguró este viernes las obras de cerramiento y techado de su natatorio emplazado en el predio de la entidad en la Avenida Costanera y Saturnino Torres, de Neuquén Capital.

Para concretar el proyecto, la entidad recibió un aporte de 100 millones de pesos en dos desembolsos a partir del acompañamiento del programa Clubes Sociales impulsado por el Gobierno provincial, que permitió ejecutar las bases fundacionales, instalar columnas y montar la estructura metálica de la cubierta. También se realizaron trabajos complementarios de accesibilidad y funcionalidad, como una enfermería, un espacio para guardavidas y una conexión cubierta con los vestuarios, además de obras previas de servicios como gas, cloacas, agua y calderas.

Durante la inauguración, el gobernador Rolando Figueroa destacó el valor de generar oportunidades deportivas y sostuvo que “es importante que los clubes se abran, que tengan oportunidades otros jóvenes también de poder practicar”, el primer mandatario explicó que el programa de Clubes Sociales tiene por objetivo que las mejoras “se transformen en determinados clubes como cuotas sociales para chicos que no pueden tener acceso al club. La idea es poder abrir las puertas del club a muchas más personas, que podamos detectar talentos en distintos lugares, y que podamos hacer su proyección deportiva a través de los clubes y a través de las federaciones”.

Figueroa repasó el plan de infraestructura deportiva que ejecuta la Provincia a través del programa Neuquén Vive, que incluye el acompañamiento financiero a 104 clubes y una inversión histórica en espacios públicos para la actividad física. Subrayó la construcción de siete natatorios: uno olímpico en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital -con capacidad para mil espectadores, dos piletas, gimnasio y vestuarios- y uno por cada región, con procesos licitatorios en San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Zapala, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Andacollo. Indicó que se encuentran en marcha entre 20 y 25 Centros Deportivos Comunitarios en distintas localidades del interior, como Coyuco-Cochico y Villa del Nahueve, junto con un total de 107 gimnasios ejecutados, en ejecución o próximos a licitarse antes de fin de año en todo el territorio provincial.

Inauguran natatorio techado en el Banco Provincia de Neuquén

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, subrayó el alcance de la política pública y el trabajo articulado con las instituciones. "Quiero decirles que esto no es aislado, no es un hecho aislado, sino que son 104 clubes los que han recibido un aporte del Gobierno de la Provincia como parte del programa de Clubes Sociales", afirmó, y valoró las contraprestaciones comunitarias que brinda la mutual BPN cada vez que se la convoca.

Finalmente, el presidente de la mutual, Herbert López, celebró la concreción del proyecto en el 50° aniversario de la entidad y agradeció el respaldo provincial. "Gracias a los aportes que nos dio el gobierno de la provincia de Neuquén, pudimos arrancar. Una inversión de cerca de 600 millones de pesos con un aporte de 100 millones de pesos que nos ha dado el Gobierno de la provincia bajo la gestión de Rolando. La verdad que el programa de Clubes Sociales es algo fantástico para todos los clubes que hacen de contención de la sociedad", sostuvo.

La nueva infraestructura permitirá sostener actividades acuáticas durante todo el año y fortalecer las contraprestaciones comunitarias, deportivas, recreativas y sociales que la institución pone a disposición de distintos sectores de la comunidad.

Corte de cintas para la inauguración del natatorio techado en el Banco Provincia de Neuquén

El techado y cerramiento de la estructura permitirá expandir todas las propuestas acuáticas durante las cuatro estaciones del año, eliminando las restricciones climáticas del invierno. Además de los empleados del banco y socios directos, el club mantiene la modalidad de recibir a vecinos de la ciudad mediante diferentes convenios o categorías de asociados

Las nuevas instalaciones priorizarán la convocatoria y el desarrollo de actividades físicas adaptadas de forma especial para los adultos mayores, además de los entrenamientos habituales y escuelas formativas.