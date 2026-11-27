A falta de más de un año y medio para los próximos Juegos Olímpicos 2028, que se celebrarán en Los Ángeles del 14 al 30 de julio de ese año, Argentina ya tiene a su primer clasificado para la cita máxima del deporte global. Se trata de Alexis Eberhardt, quien se consagró campeón en la final masculina de rifle de aire a 10 metros en el Campeonato de las Américas de Lima.

El santafesino de 27 años alternó entre el tercer y cuarto lugar durante toda la prueba, pero en la anteúltima serie logró tomar la delantera, gracias a sus puntuaciones de 10.7 y 10.8. Finalmente, en la serie definitiva alcanzó un puntaje perfecto de 10.9 y se quedó con el primer lugar.

Con este flamante logro,el oriundo de la ciudad de San Carlos se convirtió en el primer atleta nacional en asegurar su lugar para la próxima edición de los JJOO. Sin embargo, la de 2028 no será su primera participación, ya que, si bien no compitió en París 2024, también representó al país en Tokio 2020.

En aquel certamen, participó en tres pruebas de tiro deportivo: rifle de aire a 10 metros masculino (33° puesto), rifle tres posiciones a 50 metros masculino (34°) y rifle de aire a 10 metros mixto junto a Fernanda Russo (27° puesto).

Eberhardt viene de exhibir una destacada performance en los últimos Juegos Suramericanos de este año en Santa Fe, al obtener la medalla dorada en la prueba de 50 metros rifle tres posiciones y la de bronce en rifle de aire masculino a 10 metros. Además, en su historial acumula otras cuatro preseas de oro y otra de plata, las cuales obtuvo en los Suramericanos de Cochabamba 2018 y Asunción 2022.