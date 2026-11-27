El Gigante del barrio Sarmiento Don Vicente Cónsoli el emblemático recinto de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) volverá a albergar la final de la Copa Neuquén. Para la edición 2026, desde la mesa directiva La Liga de fútbol de Neuquén (LiFuNe) se manejaron diferentes posibilidades, pero finalmente el escenario elegido fue el de la entidad de La Colonia.

Con una amplia capacidad, y mejora en su estado del campo de juego, el Deportivo Rincón se verá las caras con Unión de Zapala, en cotejo que se disputará el domingo 29 entre las 16 y las 17.

El estadio albiceleste es quién más finales albergó de este certamen. Vale recordar, que se juega a partido único en cancha neutra, La primera data de Deportivo Rincón que superó a Bicicross Senillosa, también la consagración de Pacífico ante Alianza de Cutral Có, y los dos títulos de Independiente, ambos ante el elenco de la comarca petrólera.

El Gigante del barrio Sarmiento Don Vicente Cónsoli albergará la final de la Copa Neuquén 2026

Además, fue el escenario para la última final disputada entre el rojo y el celeste, que recibió más de 4 mil personas. El León del Norte buscará su séptima Copa Neuquén, el club que más ediciones ganó, y que en el 2013 logró su primer título en dicho escenario. Por su parte Unión de Zapala, jugará su primera final en un 2026 que lo tiene como uno de los protagonistas del fútbol provincial.