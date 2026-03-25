Una de las grandes ilusiones de Boca en el próximo mercado podría estar en peligro: Galatasaray va a la carga por Paulo Dybala y busca incorporarlo en junio. El conjunto de Turquía está interesado en la Joya, que termina su contrato con la Roma a mitad de año, y le ofrecería un importante contrato por tres años para que elija continuar en Europa por sobre un retorno a Argentina para jugar en el Xeneize.

Según La Gazzetta dello Sport, el Galata, que ya intentó previamente hacerse con el delantero argentino de 32 años en otros mercados de pases, estaría dispuesto a ofrecerle un contrato económico muy importante: tres años de vínculo por casi 6 millones de dólares. De acuerdo con el medio italiano, el representante de Dybala se hizo presente en Roma en los últimos días para empezar a definir su futuro futbolístico. La Joya se sometió a una cirugía de rodilla de la que se está recuperando para volver a final de temporada mientras que también fue padre de su primera hija junto a su pareja, Oriana Sabatini.

El regreso de Dybala a Argentina, en suspenso por la oferta de Galatasaray.

Boca espera la señal de la Joya

El Xeneize se mantiene en contacto con Dybala y su agente, ya que es una de las prioridades de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. La confirmación de que la pareja del cordobés trabajará en Argentina este año fue un buen indicio, pero ante la aparición de Galatasaray hay chances de que el club de La Ribera deba hacer un esfuerzo económico más importante para disuadir al delantero de la Selección Argentina, más allá de que hay conversaciones vigentes sobre un eventual contrato. La decisión será del atacante y en Brandsen 805 esperan que termine su contrato con Roma primero para luego empujar por el "sí".