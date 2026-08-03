Club San Patricio avanza en obras con apoyo del Gobierno provincial

Con el fin de constatar el grado de avance de las obras llevadas adelante por el Club San Patricio del Chañar bajo el programa Clubes Sociales, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, visitó la localidad y recorrió las instalaciones de la institución.

La funcionaria provincial estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo Humano de la localidad, Rodrigo Bravo, la subsecretaria municipal de Deportes, Gisel Carrasco, y dirigentes del club.

El proyecto presentado para el mejoramiento de la infraestructura deportiva al que accedió la entidad a través de los aportes del exitoso programa incluyó la adecuación y renovación de las instalaciones sanitarias y de gas. Además de la compra de mobiliario funcional y del cerco perimetral, que tiene como objetivo principal garantizar las condiciones adecuadas de seguridad.

Cabe recordar que el financiamiento del programa Clubes Sociales que se lleva adelante a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se implementó por etapas, alcanzando en la actualidad a 104 instituciones deportivas en toda la provincia, con una inversión total prevista de 6 mil millones de pesos.

Villone señaló que “los fondos otorgados por el Gobierno provincial permiten una mejora sustancial de la infraestructura, una ampliación de la oferta deportiva, la inclusión social y un impacto comunitario directo”. Adelantó que actualmente se trabaja en la ampliación de su alcance territorial, sumando nuevos clubes y asociaciones deportivas.

“Se trata de una política pública de alto impacto territorial y social, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que fortalece la infraestructura deportiva, promueve la igualdad de oportunidades y contribuye al bienestar de la comunidad neuquina”, indicó la funcionaria.

Julieta González es integrante de la comisión directiva de la institución y mamá de chicos que concurren al club. “Para nosotros es algo muy lindo que llegue esta ayuda; es un aporte muy importante. Es un orgullo poder hacer todo lo que hoy se está haciendo. Nunca lo tuvimos, es algo muy grande para la comunidad”, expresó.

César Loizo, tesorero del club, manifestó: “Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Gobierno provincial por el gran aporte. Pudimos avanzar mucho en la sede. Los nenes y los papás están muy contentos con todo lo que se está haciendo”.

Las contraprestaciones que el club debe brindar como parte del programa están centradas en la promoción del deporte, la inclusión social y el acompañamiento activo en las iniciativas comunitarias, como pueden ser promoción deportiva y social, a través de organización de torneos comunitarios y jornadas deportivas abiertas. También la formación e inclusión, con el desarrollo de escuelas deportivas para niños, niñas y jóvenes, fomentando la integración social.

Se contempla además poder favorecer la articulación institucional, mediante la colaboración permanente con el municipio y organizaciones locales en programas sociales y el impulso a becas sociales que estén destinadas a acompañar a niños, niñas y jóvenes, promoviendo el acceso y la permanencia en actividades deportivas.

El programa Clubes Sociales está destinado a clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas y demás entidades con personería jurídica privada que promueven el deporte social, comunitario, federado de mediano y alto rendimiento y recreativo, garantizando equidad en la distribución de recursos y fortaleciendo la red territorial de instituciones deportivas.