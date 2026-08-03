La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. En una entrevista con Grego Rossello, Facundo Medina volvió a referirse a las teorías conspirativas que aparecieron tras el partido y sorprendió al revelar que incluso tuvo una charla con su madre por los rumores que se instalaron en las redes sociales y entre algunos hinchas.

Durante su participación en Ferné con Grego, el defensor contó que las especulaciones también llegaron a su familia. Cuando el conductor le preguntó qué hizo al enterarse de que su mamá tenía dudas sobre algunas versiones, el futbolista respondió entre risas: "Le dije: '¿Vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder! ¡Dejate de hinchar los huevos!'", dejando en claro que nunca creyó en esas teorías.

Las palabras de Facundo Medina se suman a las que días atrás había expresado Carlos Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, quien también contó que conversó con su hijo por los comentarios que circularon después de la final. Tanto Medina como el mediocampista insistieron con sus familias en que el resultado fue únicamente consecuencia de cuestiones deportivas y no de situaciones extrafutbolísticas.

En otro tramo de la entrevista, el jugador fue todavía más contundente al defender el compromiso del plantel de Lionel Scaloni. "¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué? Queremos ganar como todos. Nos tocó perder y hay que aceptarlo", afirmó, descartando cualquier posibilidad de que existiera una falta de entrega por parte de los futbolistas argentinos durante la definición del campeonato.

No fue la primera vez que Facundo Medina salió a responder este tipo de versiones. Apenas regresó al país tras el subcampeonato, aprovechó el cariño recibido por los vecinos para pedir públicamente que dejaran de alimentar rumores. En ese momento expresó: "No crean boludeces. Siempre fuimos un grupo unido. Estamos muy tristes por haber perdido", reflejando el dolor que vivió el plantel después de la derrota.

La charla con Grego Rossello también permitió conocer un costado mucho más íntimo del defensor. Nacido en Villa Fiorito, recordó las dificultades económicas que atravesó durante su infancia y cómo acompañó a su familia trabajando como cartonero antes de convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, prefirió destacar el sacrificio de sus padres por encima del suyo.

Facundo Medina habló sobre el arreglo de la Final

Al hablar de su mamá, Facundo Medina no pudo contener la emoción y dejó uno de los momentos más conmovedores de la entrevista. "Mi vieja no comía para darme de comer a mí", confesó con la voz quebrada, remarcando el enorme esfuerzo que hizo su familia para acompañarlo en el camino hacia el fútbol profesional.

Actualmente, Facundo Medina atraviesa un gran presente en el Olympique de Marsella, mientras también aparece en el radar del Bayer Leverkusen. Tras el Mundial, el defensor aseguró que el respaldo de los hinchas argentinos fue una verdadera recompensa. "Sentí una caricia al alma. Lo dimos todo y con eso nos quedamos", concluyó, resaltando además el fuerte vínculo que existe dentro del grupo comandado por Lionel Scaloni.