Uno de los protagonistas del Mundial 2026 sigue dando qué hablar. Vozinha llegó a Chile para firmar por Colo Colo y fue recibido por una gran multitud en el aeropuerto.El arquero caboverdiano de 40 años, una de las revelaciones de la Copa del Mundo y elegido en el Once Ideal del torneo, llegó a Santiago tras varios días de incertidumbre y fue recibido por una enorme cantidad de hinchas que entre cánticos, pedidos de fotos y autógrafos, le dieron la bienvenida.

La llegada del arquero de Cabo Verde había sufrido demoras por cuestiones personales y trámites administrativos, lo que incluso alimentó versiones sobre un posible cambio de destino, debido a que también apareció una propuesta del Renaissance de Berkane marroquí. Sin embargo, una vez resueltos esos inconvenientes, Vozinha emprendió viaje a Chile para sumarse al plantel del Cacique, donde firmará contrato y comenzará los entrenamientos en los próximos días.

De esta manera, Vozinha llega al fútbol sudamericano para desembrcar en un Colo Colo luego de una Copa del Mundo que lo catapultó a la fama. Con un total de 18 atajadas y dos partidos vallas invictas en cuatro partidos, incluyendo el empate ante España en el debut, se ganó el reconocimiento del 38,6% de los votantes que lo eligieron mejor arquero del Mundial. Además, su popularidad se disparó: antes del torneo tenía 46.000 seguidores en Instagram, y ahora llegó a superar los 22 millones.