Después de lo que fue una carrera complicada, Franco Colapinto habló luego de su 13° puesto en el GP de Brasil. El piloto argentino de Alpine hizo autocrítica por "la peor largada del año", destacó su actuación en pista pese al mal comienzo y habló de la necesidad de mejorar del equipo de cara al GP de Las Vegas.

"Intenté todo lo que pude. Fui al límite toda la carrera. Fue dura, con circunstancias complicadas en la pista en donde hicimos lo que pudimos", empezó su análisis Colapinto. Sobre la partida, el argentino comentó: "No sé qué pasó en la largada pero largamos pésimo, fue la peor del año creo. No tenía grip, potencia y no salimos para adelante en la largada, me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que después fueron difíciles de recuperar".

Con respecto a lo que se avecina en la recta final del campeonato, Colapinto hizo hincapié en la necesidad de mejorar de Alpine pensando en la próxima jornada, dentro de dos semanas, en el Gran Premio de Las Vegas: “Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima. No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con (neumáticos) intermedios”.

Por último, hizo un balance de las luces y sombras que tuvo en el GP de Brasil, en donde lamentó también no poder aprovechar las condiciones de la pista. “Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...”, concluyó el pilarense.