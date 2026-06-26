Franco Colapinto comenzó con el pie derecho su actividad en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó octavo en la primera sesión de entrenamientos libres disputada este viernes en el Red Bull Ring y volvió a mostrar señales alentadoras de cara a un fin de semana que puede resultar clave para sus aspiraciones en la temporada.

A bordo de su Alpine, el pilarense marcó un tiempo de 1m08s962 y logró meterse entre los diez más rápidos de la tanda, en una práctica que tuvo varios contratiempos para distintos equipos y pilotos.

La sesión no fue completamente tranquila para Colapinto. Durante la actividad sufrió algunos problemas en el sector delantero de su monoplaza, situación que lo obligó a permanecer varios minutos en boxes mientras los mecánicos trabajaban sobre el auto. Sin embargo, una vez solucionado el inconveniente volvió a pista y consiguió cerrar una vuelta competitiva que lo dejó en una posición destacada.

El resultado adquiere aún más valor al compararlo con el de su compañero de equipo. Pierre Gasly concluyó en el puesto 14, a más de medio segundo del argentino, una diferencia importante en un circuito corto donde cada milésima cuenta.

La referencia de la práctica fue el joven italiano Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes registró un tiempo de 1m07s766 y terminó al frente de la clasificación. Detrás suyo se ubicó George Russell, también con Mercedes, mientras que Oscar Piastri completó los tres primeros lugares con su McLaren.

Otro de los protagonistas de la jornada fue Max Verstappen. El neerlandés perdió gran parte de la sesión por problemas hidráulicos en su Red Bull, aunque logró salir en el tramo final para finalizar cuarto y confirmar que volverá a ser uno de los candidatos durante el fin de semana.

La primera práctica también estuvo marcada por la presencia de varios pilotos de reserva, ya que el reglamento obliga a las escuderías a ceder sus autos en determinadas sesiones oficiales a jóvenes talentos. Esto permitió ver en pista a nombres como Dino Beganovic, Ayumu Iwasa, Luke Browning, Jack Crawford, Ryo Hirakawa y Paul Aron.

Para Colapinto, el balance inicial es positivo. En un circuito exigente y veloz como el Red Bull Ring, logró adaptarse rápidamente, respondió pese a los problemas mecánicos y cerró una actuación que ilusiona de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

El Gran Premio de Austria se disputa sobre uno de los trazados más cortos del calendario. Con apenas 4,318 kilómetros de extensión, el Red Bull Ring combina largas rectas, frenadas fuertes y sectores de alta velocidad que suelen ofrecer carreras intensas y múltiples oportunidades de sobrepaso.