La cuenta oficial de la Fórmula 1 sorprendió a los fanáticos argentinos con un guiño inesperado en un momento atravesado por la emoción. Tras la muerte del Indio Solari, la categoría usó una frase asociada al universo ricotero para referirse a Franco Colapinto y Carlos Sainz, y la publicación no tardó en volverse viral.

El posteo apareció después del Gran Premio de Mónaco, luego del toque en pista que protagonizaron ambos pilotos. En lugar de describir la escena con una frase convencional, la Fórmula 1 eligió una referencia cargada de sentido para el público argentino: “Ya sufriste cosas mejores que estas. Franco y Carlos aclarando todo tras el toque en pista”.

La elección de esas palabras no pasó desapercibida. Los seguidores reconocieron de inmediato el vínculo con “Un ángel para tu soledad”, una de las canciones más emblemáticas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En medio de los homenajes por la partida del Indio Solari, el gesto fue leído como una señal de respeto y complicidad cultural.

Lo llamativo fue el cruce de mundos que generó la publicación. Por un lado, Franco Colapinto, uno de los deportistas argentinos más seguidos del momento. Por el otro, la huella del Indio Solari, cuya muerte todavía moviliza a miles de fanáticos. En el medio, la cuenta de la Fórmula 1 logró unir dos universos que rápidamente encendieron las redes.

Las respuestas de los usuarios reflejaron esa mezcla de sorpresa y emoción. “Bien el CM. Tope de gama”, escribió uno de los fanáticos, mientras otros celebraron la aparición de la referencia ricotera con frases como “El Indio en todas partes” y “El CM de la F1 en modo ricotero”.

También hubo quienes interpretaron el mensaje como un homenaje directo al músico. Entre los comentarios más compartidos apareció uno que resumió el clima general: “Gracias por el guiño al Indio. Sos crack CM de la F1″. La reacción mostró hasta qué punto una simple frase podía activar una memoria colectiva muy sensible para los argentinos.

Así, una publicación sobre una situación de carrera terminó tomando otro peso por el contexto emocional. La Fórmula 1 habló de Franco Colapinto y Carlos Sainz, pero el eco más fuerte quedó del lado del Indio Solari, cuya presencia volvió a aparecer en un lugar inesperado, incluso lejos de los escenarios y cerca de la velocidad.