Franco Colapinto realizó un balance de su participación en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y, aunque reconoció que fue un fin de semana complicado para Alpine, se mostró conforme con su rendimiento individual. El argentino también hizo hincapié en el tiempo que perdió durante su parada en boxes, una situación que terminó condicionando sus posibilidades en carrera.

El piloto explicó que el primer stint había sido positivo y que esperaba alguna neutralización para aprovechar una oportunidad estratégica. Sin embargo, la carrera no presentó las condiciones que esperaba y, además, reconoció que el equipo no acertó con el balance del monoplaza para los siguientes tramos.

Uno de los puntos que más lamentó fue la detención en boxes, donde perdió varios segundos respecto de sus rivales. “Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete segundos más lenta que la del resto, así que perdí mucho tiempo ahí”, explicó Colapinto.

En ese sentido, remarcó la importancia de mejorar ese aspecto de cara a las próximas competencias: “Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima, pero intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi”.

La satisfacción de Colapinto por su rendimiento

Más allá del resultado, el argentino encontró motivos para rescatar de su actuación en Qatar. Especialmente porque se trató de un circuito que históricamente le presentó dificultades por sus características. “Estoy contento con mi performance. Fue un circuito que siempre me costó bastante, con curvas largas que a veces se me complican un poquito más por mi estilo de manejo”, señaló.

Además, destacó su desempeño durante las distintas sesiones del fin de semana: “Fui muy bien en clasificación, fui muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo, maximicé todo mucho y fui muy consistente”. Por último, Colapinto reconoció que Qatar fue una pista que no favoreció al equipo Alpine, aunque confía en que podrán trabajar para mejorar de cara al futuro.

Con la mirada puesta en la última fecha del calendario, el piloto argentino buscará cerrar la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde intentará transformar las buenas sensaciones individuales en un resultado que le permita despedir el año de la mejor manera.