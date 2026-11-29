se corrió el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1,Antonelli se quedó con el triunfo por delante de su compañero de equipo. Mientras que Franco Colapinto quedó en el puesto 13°.

La competencia tuvo una extensión de 57 vueltas al Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5 kilómetros 419 metros en el que los pilotos recorrerán un total de 308 kilómetros.

En los primeros giros de la carrera, George Russell lideró, luego de partir en la primera colocación. Antonelli salió 2do, pero un corto virtual Safety Car, lo dejó en el pelotón del medio y pelear por recuperar terreno. Franco Colapinto inició con goma dura, y con 17 giros dados, se ubicó en el 6to puesto, ya que aún no hizo ninguna de las dos paradas que deberá hacer.

En el giro 28, el piloto de Alpine hizo su primera parada, saliendo por detrás de su compañero Gasly, quedando en el puesto 14. con el correr de las vueltas, el argentino siguió con su buen rítmo, pasó al frances y se ubicó 10mo. El gran trabajo con las gomas duras, hizo que Colapinto esté entre los puestos de puntos durante gran parte de la carrera, se ubicó 9no a falta de 10 vueltas. ingresó en la vuelta 48 y volvió con gomas medias, en el puesto 13, por delante de su compañero de equipo.

El triunfo quedó para Kimi Antonelli, quien arrasó durante toda la temporada y se recuperó en la carrera para quedar como ganador. George Russell se ubicó segundo, luego de sufrir una parada complicada y volver en el lote del medio. Oscar Piastri fue tercero, y dejó sin podio a Verstappen, quien quedó cuarto y se aseguró el subcampeonato.

Los Alpine quedaron 13° y 14° con Gasly por detrás de Colapinto. Lejos de los puestos de puntos, considerando los tiempos y alejando del 5to lugar de escudería.

La próxima fecha será el cierre de temporada, en Abu Dabi se correrá la última fecha en el Circuito de Yas Marina, el 6 de diciembre.

La previa:

El piloto argentino Franco Colapinto largó desde la séptima fila, este sábado el bonaerense superó el primer corte clasificatorio, pero quedó eliminado en la Q2 tras registrar un tiempo de 1 minuto 23 segundos 659 milésimas, que lo ubicó en el decimocuarto puesto de la grilla para la carrera del domingo.

Después de un fin de semana en el que Alpine tuvo dificultades para encontrar el rendimiento del monoplaza, el argentino consiguió avanzar a la segunda instancia de la clasificación por apenas 96 milésimas sobre Carlos Sainz, quien quedó eliminado en la Q1.

Sin embargo, no logró meterse entre los diez mejores en su siguiente salida a pista. Terminó a cinco milésimas del brasileño Gabriel Bortoleto y a 91 de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Las declaraciones del argentino post clasificación

El resultado representa un retroceso para la escudería francesa respecto de lo sucedido una semana atrás en Las Vegas, donde Colapinto había terminado sexto y sumado ocho puntos, en su mejor actuación de la temporada.

Mercedes dominó la clasificación en Qatar

George Russell se quedó con la pole position después de marcar un tiempo de 1 minuto 21 segundos 695 milésimas en la Q3. El británico superó por 128 milésimas a su compañero Kimi Antonelli, que completó el 1-2 de Mercedes después de haber liderado las tres prácticas libres del fin de semana.

La segunda fila estará integrada por los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Isack Hadjar y Max Verstappen, ambos de Red Bull, ocuparán la tercera. Charles Leclerc, Arvid Lindblad, Lewis Hamilton y Liam Lawson completaron los primeros diez lugares de la clasificación.