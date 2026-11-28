El Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 continúa con un panorama complicado para Franco Colapinto. El argentino finalizó en el puesto 16 durante la tercera y última práctica libre en el circuito de Lusail, en una sesión donde no consiguió acercarse a los principales protagonistas.

Al volante de su Alpine, Colapinto registró un mejor tiempo de 1:24.638, quedando a más de dos segundos de la referencia de la tanda. El más rápido volvió a ser el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con una vuelta de 1:22.400. George Russell terminó segundo y Max Verstappen completó los tres primeros lugares.

El rendimiento del argentino estuvo condicionado por las dificultades que arrastró durante las primeras sesiones del fin de semana. En la primera práctica libre había terminado 12°, mientras que en la segunda descendió al puesto 15°. Además, reconoció que el equipo todavía no encontraba el equilibrio adecuado del monoplaza.

Los problemas de frenos, las interrupciones con banderas rojas y la falta de ritmo complicaron el trabajo de Alpine, que ahora deberá encontrar respuestas para afrontar la clasificación que continuará este sábado, que definirá el orden de largada para la competencia principal. Será desde las 15hs.

Para Colapinto, el objetivo será dejar atrás las dificultades de los entrenamientos, encontrar una buena puesta a punto y volver a pelear por los puntos, después de su destacado sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas.

La competencia en Lusail será la penúltima fecha del calendario 2026. Luego, la Fórmula 1 tendrá su última presentación del año en Abu Dhabi, el próximo 6 de diciembre. El cierre de temporada entra en su etapa decisiva y el argentino buscará terminar el año con buenas sensaciones junto a Alpine.