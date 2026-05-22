El Gran Premio de Canadá comenzó cuesta arriba para Franco Colapinto. Después de mostrar señales positivas en las últimas carreras y llegar a Montreal con buenas sensaciones, el piloto argentino tuvo un viernes lleno de complicaciones en el circuito Gilles Villeneuve y prácticamente no pudo girar en la única práctica libre del fin de semana.

Lo que prometía ser una jornada importante para seguir sumando confianza terminó transformándose en un verdadero dolor de cabeza para el joven pilarense. Apenas iniciada la sesión, Colapinto detectó fallas en la aceleración de su Alpine y rápidamente encendió las alarmas del equipo.

La situación fue delicada desde el comienzo. El argentino sintió que el monoplaza perdía respuesta en plena pista y decidió actuar rápido para evitar una maniobra peligrosa. Con reflejos y mucha tranquilidad, utilizó una vía de escape mientras otros autos venían detrás suyo a gran velocidad. El auto apenas logró regresar a boxes y ahí comenzó el trabajo contrarreloj de los mecánicos.

Minutos después, Alpine confirmó oficialmente que el problema estaba relacionado con la unidad de potencia y no con el software del monoplaza, un detalle que complicó todavía más el panorama. El equipo desmontó gran parte del auto para intentar solucionar la falla, pero el inconveniente terminó siendo más grave de lo esperado.

Mientras el resto de los pilotos seguían acumulando vueltas en Montreal, Colapinto observaba la sesión desde el garage sin poder regresar a pista. Finalmente, el argentino no logró registrar tiempos y cerró una práctica frustrante justo en un circuito donde cada giro resulta clave por el poco tiempo de actividad que ofrece el formato sprint.

Como si el caos en Alpine fuera poco, la sesión estuvo marcada por varias interrupciones. Liam Lawson provocó la primera bandera roja y luego Alex Albon sufrió un fuerte accidente que volvió a detener la actividad durante varios minutos. Sobre el cierre, Esteban Ocon también impactó contra las defensas y terminó de darle un final accidentado a la jornada en Canadá.

Dentro de ese contexto complicado, Alpine tampoco encontró respuestas del otro lado del box. Pierre Gasly apenas pudo finalizar en el puesto 16 y volvió a dejar en evidencia las dificultades que atraviesa la escudería francesa en este tramo de la temporada.

El más rápido del día fue Kimi Antonelli con Mercedes, seguido por George Russell y Lewis Hamilton, mientras que Colapinto cerró un viernes sin vueltas rápidas, sin referencias y con más preguntas que certezas.

Ahora toda la presión pasará directamente a la clasificación sprint. Sin datos reales de pista y con el auto recién recuperado, el argentino deberá adaptarse rápidamente para intentar sacar adelante un fin de semana que comenzó mucho más complicado de lo esperado.