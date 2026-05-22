La Fórmula 1 reanuda su acción luego de tres semanas de freno. Desde este viernes se disputa el Gran Premio de Canadá, quinta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, que además de la carrera destacada del domingo, contará con una en formato sprint. Franco Colapinto dice presente, buscando confirmar su gran trabajo realizado en Miami.

El 7mo puesto en la última fecha dejó grandes sensaciones para Franco Colapinto, que volvió a sumar para el equipo Alpine, hoy en la quinta posición en el campeonato de constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Para esta gran cita, el escenario será el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, capital de Canadá, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas, uno de los más cortos del calendario. El GP se disputará a un total de 70 vueltas, cumpliendo un total de 305,270 km.

EL fin de semana tendrá, además del GP, su tercera sprint de la temporada

El campeonato de pilotos está liderado por Kimi Antonelli con 100 puntos, al piloto de Mercedes lo sigue su compañero de equipo George Russell, mientras que Charles Leclerc con Ferrari está tercero con 59. Luego se asoman Norris y Hamilton con 51, y Oscar Piastri con 43.

Franco Colapinto está en el puesto 11 con 7 puntos, producto de la unidad sumada en China, y los 6 que consiguió en Miami. Será en esta oportunidad, la primera vez que correrá en esta temporada en un circuito que ya conoce.

Cronograma del fin de semana

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas

Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17.00 horas