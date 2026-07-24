Se disputa el Gran Premio de Hungría, fecha correspondiente al décimo primera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Pasó la primera práctica donde no estuvo Franco Colapinto, si los Alpine, pero sin buenos registros.

En la primera práctica libre realizada en el trazado de Hungaroring, Colapinto dejó su butaca a Paul Aaron, rookie de Alpine, que terminó en el puesto 19ª a +3s093 del monegasco, con 28 vueltas completadas. En cuanto a Pierre Gasly, piloto 1 de la escudería, se ubicó 14ª marcando un tiempo de 1m21s704 en 29 vueltas.

Charles Leclerc fue el más rápido con un tiempo de 1m19s075, seguido por Max Vertappen a +0.484 y Lewis Hamilton con una diferencia de +0.543.

Franco Colapinto volverá a las pistas en el segundo entrenamiento, que está pautado desde las 12hs de hoy viernes, donde buscará mejoras en un auto que disminuyó su rendimiento con relación a fechas anteriores.

La fecha 11 se disputa en Hungaroring, fue construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar, similar al Circuito de Montecarlo, tiene una longitud de 4.381 kilómetros, 14 curvas, y un total de 70 vueltas para el Gran Premio del domingo.

Cronograma del GP de Hungría:

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30 (Finalizada)

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio