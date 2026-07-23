Franco Colapinto habría terminado su relación con Maia Reficco mediante una frase vinculada con el difícil momento personal que atraviesa. Según revelaron en LAM, el piloto le habría planteado a la actriz que no podía ofrecerle la atención que merecía, una explicación que despertó distintas interpretaciones dentro del programa.

La ruptura se habría definido durante una conversación telefónica iniciada por Maia Reficco después de un período prolongado sin encuentros presenciales. La distancia entre ambos habría complicado el vínculo hasta volverlo insostenible. "Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", explicó Pepe Ochoa.

Hasta ese momento, ninguno de los dos protagonistas había anunciado públicamente la separación. La confirmación mediática llegó este miércoles, cuando el panelista dio a conocer la noticia al aire: "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco". La información sorprendió a quienes seguían el romance del corredor argentino y la actriz.

El motivo expuesto habría estado relacionado con una crisis que afectaría al piloto más allá de su vida sentimental. "Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es él que estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece", detalló Ochoa sobre la explicación que habría precipitado el final de la pareja.

Carolina Molinari escuchó esa versión e interpretó las palabras como una fórmula habitual para ponerle fin a una relación sin lastimar directamente a la otra persona. "Esa es la excusa cuando te quieren dejar: 'Mirá, la verdad te merecés algo mejor'", opinó la panelista, provocando risas y comentarios entre sus compañeros de LAM.

La lectura planteada en el estudio instaló dos posibilidades alrededor de la ruptura. Por un lado, Franco Colapinto realmente estaría atravesando una etapa que le impide sostener el noviazgo; por otro, la frase podría haber sido una manera cuidadosa de comunicarle a Maia Reficco que ya no deseaba continuar. Ninguno de los dos aclaró públicamente cuál interpretación se acerca más a lo sucedido.

El final habría llegado, entonces, por una combinación de distancia y falta de disponibilidad emocional. Aunque la versión sostiene que el piloto estaba enganchado con la artista, la relación no habría encontrado espacio para avanzar. La conversación telefónica cerró el vínculo y dejó aquella frase como la principal explicación de una separación que ambos todavía mantienen fuera de sus redes sociales.