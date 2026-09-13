En una carrera que le presentó un gran desafío, Franco Colapinto completó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en el GP de España. El piloto de Alpine, que mostró la bandera argentina en el final de la carrera, sumó seis puntos para la tabla de posiciones y tuvo grandes momentos en el circuito de Madring. Una gran largada ganando dos posiciones y, sobre las vueltas finales, efectuó una excelente resistencia contra el McLaren de Oscar Piastri.

El argentino aprovechó el Virtual Safety Car por el abandono de Lance Stroll e ingresó a boxes rápido para cambiar los compuestos medios. Desde entonces, comenzó una de las partes que mejor redondeó, la defensa. Primero, el pilarense, en el 10° puesto, resistió de forma notable los ataques del Racing Bulls de Arvid Lindblad a la espera de que los cuatro pilotos que tenía entonces por delante (Lawson, Piastri, Gasly y Bortoleto) entraran a boxes para cambiar neumáticos en la parada obligatoria.

A pesar de que Gabriel Bortoleto (termino con una sanción por frenar en tramo de alta velocidad liderando un tren de autos que venía más rápido) ralentizó su ritmo, una vez que el Audi del brasileño entró a boxes, Colapinto adelantó y atrapó el octavo puesto en la vuelta 50, pero aún debía resistir nada menos que a un Piastri que buscaba adelantarlo.

Mientras se defendía de los ataques del McLaren, que tenía neumáticos nuevos, Colapinto registró muy buenos tiempos que le permitieron sacarle más de dos segundos a Piastri. No obstante, todavía faltaba la parada obligatoria de Gasly, que fue al pit recién en la anteúltima vuelta pero antes de entrar no dejó pasar al argentino y permitió que Piastri se le acerque peligrosamente. No obstante, el pilarense completó su gran actuación resistiendo ese último embate del austrialiano para terminar séptimo y flamear con orgullo la bandera albiceleste.