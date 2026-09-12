“No esperábamos pasar a Q3”: la sorpresa de Colapinto tras quedar noveno en la clasificación

Franco Colapinto partirá en la novena colocación del Gran Premio de España en el circuito de Madring. El piloto argentino hizo un gran trabajo en la clasificación, llegando hasta Q3 y siendo el “mejor del resto”.

Con una gran vuelta en la Q2, y un buen trabajo en Q3, el piloto de Alpine terminó redondeando un buen sábado, luego de un viernes complicado en las prácticas libres. “No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos ritmo ni ayer ni hoy para pasar. Estaban más fuertes los Audi y los Williams, así que iba a ser siempre muy difícil”, dijo el piloto argentino.

“Hice una vuelta en Q2 que fue una locura y la de Q3 tuvo un snap muy grande. Después creo que quedé contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto, que era lo que quería, y feliz obviamente con el resultado”, destacó.

Por otro lado, en la segunda tanda casi tiene un accidente en la curva “Monumental” donde reaccionó a tiempo y dejó el auto en pista. “Se me puso muy de cola en la curva larga, se puso feo, pero bueno, por suerte tuvimos revancha en el siguiente run, haciendo una muy buena vuelta también. Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la Qually, muy contento con la clasificación”, expresó.

“haber quedado noveno es un gran esfuerzo. Cuando hay un auto para estar ahí, capaz quedas un poco más adelante. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes y hubo una buena mejora entre run y run, que era lo que buscaba. Después de Monza creo que esa experiencia me sirvió también”.

Ahora se viene el Gran Premio en el nuevo circuito, la clasificación fue clave, ya que las características hacen que sea difícil sobrepasar autos. Desde las 10hs del domingo iniciarán la acción, pautada a 57 vueltas.