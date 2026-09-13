Se corrió la 15ª fecha de la Fórmula 1 que se disputa en el callejero de Madrid y tiene al puntero del campeonato Antonelli en la cima. Franco Colapinto largó 9no, ganó posiciones, y con una carrera inteligente, terminó en el puesto 7, sumando puntos importantes.

EL triunfo fue para el italiano “Kimi” Antonella, quien se encontró con el 1 cerca de los vueltas finales, y controló las acciones hasta la bandera a cuadros. Segundo Max Verstappen, quien supo defenderse y aguantar a Lando Norris, quien terminó tercero luego de largar en la pole.

Franco Colapinto hizo una gran carrera en un circuito difícil, aun entrando a boxes, nunca salió del Top 10, y en los momentos justos mostró su potencial para escalar y quedar en la 7ma colocación, dos por delante de donde partió.

Ahora la Fórmula 1 se muda al Circuito Callejero de Bakú, en lo que será el GP de Azerbaiyán, a disputarse el 26 de septiembre

Lo más destacado:

Franco Colapinto ganó una posición, en el giro 43 comenzaron a para los pilotos que aún no lo habían hecho, quedando en el puesto 9, por delante de Piastri y Lindbland. Ahora va al ataque de Bortoleto en una cola de varios autos.

Posteriormente en el giro 48, el piloto argentino se sacó de encima a Bortoleto, lo superó y quedó en la 8va colocación de la carrera. en la pelea por el triunfo, Leclerc entró a boxes, cayó al cuarto puesto y ahora el lider es Antonelli.

En mitad de carrera, giro 28, el trámite se volvió lineal. Charles Leclerc domina las acciones pero sin detención en boxes. Antonelli y Verstappen lo siguen, ya con un cambio de gomas. Franco Colapinto se mantiene en su plan de carrera, está 10mo y sabiendo que varios corredores por delante aún no pasaron boxes.

Fiel a su estilo, el piloto argentino mostró su gran potencial de largada, y cuando se vio la luz verde, no dudó en encarar y ganar posiciones hasta llegar al puesto 6. Con el correr de las vueltas, la disputa estuvo con el Red Bull de Lawson, quien le arrebató la posición en el giro 9, dejado al argentino en la 7ma colocación.

El en giro 14 llegó el primer virtual safety car, por el accidente que dejó juega a Stroll. Varios autos aprovecharon para poner gomas duras, entre ellos Franco Colapinto, quien volvió 10mo. El gran perjudicado fue Norris, quien entró justo cuando se levantó la bandera amarilla, tardó más de lo normal en boxes, y salió en la 5ta colocación.

Así parte la Fórmula 1 en el callejero de Madrid. Una grilla espectacular.

La Previa:

El campeón del mundo se quedó con la primera posición de partida en una clasificación espectacular que el sábado volvió a destacar al argentino contra los muros. El Alpine de Colapinto fue el mejor de su escudería sobre un trazado donde no queda espacio para los yerros.

Hasta el propio piloto sudamericano reconoció que no esperaba semejante vuelta rápida, pero el manejo del número 43 queda a salvo cuando las condiciones de su auto son buenas.

De hecho, el monoplaza de la escudería francesa es el mejor detrás de los fantásticos de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull. También de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien sacó el orden número 14 para la largada.

Para seguir atentos

Madring tiene diferentes condimentos: es la primera vez que se corre, se trata de un semipermanente y la presencia de los muros no permite errores de cálculos en casi ninguna curva.

La largada promete ser espectacular con el actual campeón compartiendo la primera fila con Kimi Antonelli, el niño maravilla que lidera la temporada y viene de consagrarse en Italia, su propia tierra.

Es más, la pole parecía que se iba para el piloto de la Flecha de Plata, pero en el último instante surgió el auto Papaya para marcar presente.

Max Verstappen de Red Bull será el tercero y Lewis Hamilton de Ferrari, el cuarto. No faltan condimentos para una carrera que en la previa se insinúa como una de las mejores del año y el desgaste de los neumáticos será clave en la estrategia de los equipos a lo largo de las 57 vueltas previstas.