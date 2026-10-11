Franco Colapinto afrontó un nuevo desafío en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur. Después de una clasificación complicada, el argentino consiguió avanzar un lugar en la grilla por la sanción a George Russell y partió desde la 15.ª posición en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

No fue el mejor fin de semana para Colapinto, quien no terminó en la Sprint, y ahora debió abandonar en el giro 31, cando estaba en el puesto 14°. El Alpine del argentino se paró, pudo volver a iniciarlo, pero para sacarlo de pista y confirmar el abandono.

La escudería confirmó que el “Coche número 43 se ha retirado debido a un posible problema en la transmisión. El equipo deberá esperar a que el coche regrese para investigar a fondo la causa”.

Con este, es el segundo abandono de Franco Colapinto en la temporada. El anterior fue en Azerbaiyán, donde provocó un choque que lo dejó fuera junto a su compañero.

Verstappen se quedó con la pole y Ferrari acecha

Max Verstappen ratificó su buen momento y se aseguró el primer lugar de la grilla con una vuelta de 1m31s373. El neerlandés de Red Bull consiguió su segunda pole consecutiva y tendrá detrás a los dos Ferrari, en una primera fila que promete una disputa intensa desde el comienzo.

Charles Leclerc terminó segundo, a apenas 54 milésimas del mejor tiempo, mientras que Lewis Hamilton quedó tercero, a 123 milésimas. Kimi Antonelli ubicó su Mercedes en la cuarta posición y Lando Norris completó los cinco primeros lugares con McLaren.

La clasificación también dejó una modificación importante para la grilla: George Russell, que había conseguido el sexto mejor registro, recibió una penalización de 40 puestos por el reemplazo de componentes de la unidad de potencia y partirá desde el fondo. Esa sanción favoreció a Colapinto, que avanzó una posición y largará 15.º.

Colapinto, ante un circuito que no da margen para el error

El argentino buscará aprovechar cada oportunidad en Marina Bay, un escenario que exige precisión y concentración durante toda la carrera. La cercanía de los muros reduce el margen para corregir errores y una mala maniobra puede terminar con las posibilidades de sumar un buen resultado.

Además, los sobrepasos suelen ser complicados, por lo que la estrategia de los equipos y la administración de los neumáticos pueden resultar determinantes. La aparición de un auto de seguridad también podría modificar el desarrollo de la prueba y abrir una oportunidad para quienes intenten recuperar posiciones.

Con Verstappen al frente y los Ferrari al acecho, Colapinto tendrá el desafío de avanzar desde la mitad de la parrilla en una carrera en la que cada lugar ganado puede marcar una diferencia.

Cómo es el circuito de Marina Bay

El Gran Premio de Singapur se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2008 y quedó asociado a una característica histórica: fue el primer circuito en albergar una carrera nocturna de la categoría.

El trazado de Marina Bay tiene una extensión de 4,927 kilómetros y cuenta con 19 curvas. La competencia está programada a 62 vueltas, para completar una distancia total de 305,337 kilómetros.

Aunque el circuito fue modificado en los últimos años para incorporar una recta y mejorar las posibilidades de adelantamiento, conserva su esencia urbana: calles estrechas, barreras muy próximas y frenadas exigentes. A esas dificultades se suman el calor y la humedad de Singapur, condiciones que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los autos.

GP de Singapur de F1: horario y dónde ver la carrera

La carrera principal se disputará este domingo 11 de octubre y comenzará a las 9 de la mañana, hora de Argentina.

La transmisión para el público argentino estará disponible a través de Disney+ Premium y las señales de Fox Sports, según la programación de cada servicio. También se puede seguir la actividad mediante F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, con opciones de seguimiento, cámaras a bordo y tiempos en vivo.

Con Verstappen desde la pole y Colapinto preparado para largar 15.º, Marina Bay será escenario de una carrera exigente, en la que la estrategia, la precisión y la capacidad para aprovechar cualquier oportunidad pueden resultar decisivas.