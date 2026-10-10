El Gran Premio de Singapur entra en su etapa clave en el fin de semana. Luego de la carrera Sprint, donde solo 11 de los 22 autos terminaron, se disputó la clasificación, donde max Verstappen hizo la pole. Franco Colapinto quedó en Q2, y largará 15, por la sanción a Russell en la carrera del domingo.

El neerlandés de Red Bulls domina el fin de semana en Singapur. Ganó en primer turno la carrera sprint, y luego se quedó con la pole de cara la carrera del domingo, pautada a 62 vueltas. Hizo un tiempo de 1:31.373 que lo dejó delante de Charles Leclerc (1:31.427) y Lewis Hamilton (1:31.496).

En Q2, el piloto argentino no tuvo dos buenas vueltas, incluso en la segundo goleó el muro cuando la cerraba. marcó 1:33.787 como mejor registro, que lo dejó a 1.185 de su compañero Pierre Gasly, que clasificó 10° con una vuelta de 1:32.602. Si bien quedó 16°, Franco largará 15° por la sanción a George Russell.

La grilla de partida de la segunda mitad quedó con Isack Hadjar de Red Bull Racing (22°), Valtteri Bottas de Cadillac (21°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (20°), Lance Stroll de Aston Martin (19°), Alex Albon de Williams (18°) y Fernando Alonso de Aston Martin (17°), Franco Colapinto de Alpine (16°), Gabriel Bortoleto de Audi (15°), Carlos Sainz de Williams (14°), Esteban Ocon de Haas (13°), Ollie Bearman de Haas (12°) y Nico Hülkenberg de Audi (11°)

Previamente, el Alpíne avanzó a Q2 con un tiempo de la sesión con una vuelta de 1:33.261 y en la 9na posición. que lo dejó a 0.832 del tiempo más veloz de Lewis Hamilton (1:32.429) y a apenas 0.079 del registro de su compañero Pierre Gasly (7° con 1:33.182).

El piloto argentino abandonó en la mini carrera del sábado. El equipo Alpine detectó un problema en el sistema de almacenamiento de energía del A526 y cambiarán ese elemento por otro utilizado previamente, por lo que no sufrirá penalización alguna. De todas formas, la escudería sigue con la investigación de porqué el auto se quedó en la largada de la carrera.

Previamente a la clasificación, Max Verstappen se quedó con la victoria en la Carrera Sprint en una cita marcada por la lluvia, los abandonos y un choque insólito entre compañeros de equipo: Lando Norris y Oscar Piastri.

El Gran Premio de Singapur tendrá un total de 62 vuelta. Se disputará desde las 20hs (9hs de Argentina).

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