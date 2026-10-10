En la previa del GP de Singapur, Maia Reficco confirmó que el romance con Franco Colapinto no va más

Después de semanas de rumores sobre el estado de su relación, Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto. La actriz y el piloto de Fórmula 1 habían estado juntos durante aproximadamente siete meses y atravesado una supuesta crisis a principios de julio.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pareja habría tenido un breve distanciamiento durante ese mes. Sin embargo, a mediados de agosto volvieron a mostrarse juntos y muy cariñosos durante una de las carreras que el piloto disputó en Ámsterdam.

Con las versiones de ruptura nuevamente en circulación, Reficco habló con la prensa y confirmó que el vínculo había llegado a su fin, aunque evitó precisar cuándo tomaron la decisión. “Estoy muy bien, muy contenta. Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí”, expresó la actriz ante las cámaras de Puro Show (El Trece).

Luego, fue contundente al referirse al piloto argentino: “Mirá, yo estoy muy bien, pero Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor. Le deseo lo mejor y lo quiero mucho”, añadió.

Por qué se separaron Maia Reficco y Franco Colapinto

Aunque no dio detalles sobre las circunstancias de la ruptura, Maia Reficco mencionó la distancia y las exigencias de sus respectivas carreras como factores que complicaron la relación. “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos”, explicó la actriz, en referencia a las dificultades para compatibilizar sus agendas.

Reficco desarrolla su carrera artística, con participación en producciones internacionales y en Broadway, mientras que Colapinto afronta las exigencias del automovilismo internacional, con compromisos y viajes constantes como el Gran Premio de Singapur que disputará este fin de semana.

Ante las preguntas de los cronistas, la actriz prefirió no profundizar sobre los motivos de la separación. “Yo qué sé. No tengo mucho más que decir”, respondió.

De los elogios de la modelo, a los rumores: ¿qué pasa entre Sofía Sola y Franco Colapinto?

Qué dijo sobre Sofía Solá y una posible reconciliación con el piloto

Durante la entrevista, Reficco también fue consultada por Sofía Solá, la modelo e hija de Maru Botana, luego de que en la última semana trascendieran interacciones con Colapinto en sus publicaciones de redes sociales.

Reficco evitó involucrarse en la vida sentimental del piloto y dejó en claro que, tras la ruptura, él puede tomar sus propias decisiones. “Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, sostuvo.

Por último, Reficco se refirió al lugar que Colapinto ocupó en su vida y descartó la posibilidad de retomar la relación. “No creo que volvamos en el futuro”, concluyó.