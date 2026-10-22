La Fórmula 1 desembarca en Austin para una nueva fecha del campeonato y Franco Colapinto tendrá otro fin de semana para intentar cambiar la tendencia. El argentino, que corre para Alpine, buscará dejar atrás sus últimas presentaciones y encontrar el rendimiento necesario para volver a meterse en la pelea por los puntos.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas, un trazado exigente de 5,516 kilómetros y 20 curvas, que combina sectores rápidos con zonas técnicas. La puesta a punto del auto y la clasificación serán claves para las aspiraciones del piloto argentino, que necesita capitalizar cada oportunidad en el tramo final de la temporada.

Colapinto llega después de tres fechas consecutivas sin sumar unidades, en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur. La racha también repercute en Alpine, que no logró sumar con ninguno de sus pilotos en esas presentaciones y perdió terreno en la disputa por el quinto puesto del campeonato de constructores frente a Racing Bulls.

Para el argentino, Austin representa además una pista que ya conoce. Será su tercera participación en el Gran Premio estadounidense: en 2024 tuvo una destacada actuación y terminó décimo, mientras que en 2025 cruzó la meta en el decimoséptimo lugar. Ahora buscará recuperar sensaciones y volver a mostrar su mejor versión al volante del monoplaza francés.

El cronograma del GP de Estados Unidos: horarios y dónde corre Colapinto

La actividad en Austin se desarrollará durante tres días, con entrenamientos, clasificación y la carrera principal el domingo. Todos los horarios corresponden a Argentina.

Viernes 23 de octubre: práctica libre 1, a las 14.30; práctica libre 2, a las 18.

Sábado 24 de octubre: práctica libre 3, a las 14.30; clasificación, a las 18.

Domingo 25 de octubre: carrera, a las 17.

El Gran Premio se disputará a 56 vueltas en el Circuito de las Américas, cuya extensión oficial es de 5,513 kilómetros.